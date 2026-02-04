Озвучено результати роботи системи BankID НБУ у 2025 році

У 2025 році Система BankID Нацбанку України вкотре підтвердила своє значення важливого сервісу для дистанційної ідентифікації користувачів

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Про зростання кількості ідентифікацій у системі

Кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ за підсумками 2025 року досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше ніж у 2024 році. Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних – на 26% та досягла 102,9 млн.

У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів – надавачів послуг.

Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку Дія, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку Резерв+.

Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

«Система BankID НБУ залишається ефективним інструментом постачання електронної ідентифікації для дистанційних сервісів у різних сферах. Зростання кількості ідентифікацій як у державному, так і приватному секторах свідчить про практичну затребуваність такого інструменту та довіру з боку користувачів системи», – зазначила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку.

Про зміни в документах системи

У 2025 році оновлено низку документів, які регулюють використання Системи BankID НБУ та спрямовані на посилення безпеки, зручності користування системою та розширення кола абонентів.

Зокрема:

внесено зміни до Публічної пропозиції Національного банку на укладення Договору приєднання до Системи BankID НБУ в частині об’єднання її з Договором про проведення розрахунків між абонентами. Це дало можливість оптимізувати та пришвидшити процедуру приєднання до системи нових абонентів, підвищити зручність і прозорість взаємодії між Національним банком та діючими абонентами, а також мінімізували обсяг документообігу, потрібного для роботи в системі;

здійснено перехід на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID НБУ. Зміни впроваджено з метою посилення безпеки та захисту персональних даних користувачів, а також підвищення прозорості взаємодії абонентів;

оптимізовано міжабонентські тарифи, що сприяє підвищенню економічної привабливості використання системи для бізнесу та розширенню низки електронних послуг, які громадяни можуть отримати дистанційно;

додано новий тип послуг до Переліку стандартизованих наборів даних з метою верифікації віку користувача, що розширює можливості його використання в різних сферах.

