НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

19.02.2026 14:20
Ольга Деркач

Директором Департаменту міжнародного співробітництва Національного банку України з 18 лютого 2026 року призначено Андрія Буквича

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

Фото: bank.gov.ua

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

  • забезпечення реалізації заходів у сфері європейської інтеграції, розвитку співпраці з ЄС у фінансовій сфері та взаємодії з його інституціями;
  • розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, реалізація міжнародних проєктів та програм, а також посилення міжнародної присутності Національного банку;
  • розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;
  • розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду з питань, що належать до компетенції Національного банку.

Департамент міжнародного співробітництва належить до вертикалі підпорядкування «Фінансова стабільність», загальне керівництво якою здійснює перший заступник Голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Розвиток відносин з міжнародними партнерами — важливий напрямок діяльності Національного банку для підвищення його власної ефективності та просування інтересів України на міжнародній арені. Радий вітати Андрія Буквича в нашій команді та сподіваюся, що разом ми зробимо все можливе для досягнення амбітної цілі — якісної реалізації стратегічних завдань Національного банку в міжнародній сфері», — зазначив Сергій Ніколайчук.

Андрій Буквич має вагомий досвід у дипломатичній сфері та державному управлінні, майже 27 років працює у сфері міжнародних відносин.

До призначення в Національний банк був радником-посланником Посольства України в Канаді (із вересня 2021 року). У 2020-2021 роках очолював Директорат з питань зовнішньої політики Офісу Президента України. У 2016-2020 роках працював у Посольстві Великої Британії в Україні (радником з питань економіки та енергетики). Багато років працював на посадах дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (дипломатичним радником), Посольстві України в Сполучених Штатах Америки (першим секретарем).

Має досвід викладацької роботи в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у виробничій сфері — працював заступником голови правління з фінансових питань Українсько-німецького спільного підприємства ВАТ «SMA-Артем».

Андрій Буквич із відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (магістр міжнародних економічних відносин, спеціалізація — міжнародні валютно-кредитні відносини, перекладач англійської мови).

Джерело: НБУ.

