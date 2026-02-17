Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ

У 2025 році, в умовах продовження повномасштабної війни та посилення атак на енергетичну інфраструктуру України, більшість операцій з платіжними картками в Україні, як і раніше, були безготівковими

Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2025 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить Національний банк у межах виконання функції оверсайта платіжної інфраструктури.

Частка безготівкових операцій платіжними картками зросла

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9 512,3 млн, а їхня загальна сума – 7 157,2 млрд грн. Це більше на 10% за кількістю та 9% за сумою порівняно з 2024 роком.

Загалом у межах України торік здійснено 91,6% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками, за кордоном – 8,4% та 9,9% відповідно (у 2024 році – 8,2% та 9,9%).

Більшість операцій з платіжними картками були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 9 083,5 млн безготівкових операцій на суму 4 684,3 млрд грн. Це більше на 11% за кількістю та 10,4% за сумою, ніж у 2024 році.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у загальній сумі операцій із платіжними картками за сумою торік зросла до 65,4%, за кількістю – до 95,5% (у 2024 році – 64,5% та 94,6% відповідно).

Це свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків.

Безготівкова оплата в торговельній мережі – найпопулярніша операція з платіжними картками

Аналіз розподілу безготівкових операцій з платіжними картками українських емітентів за їхніми видами свідчить, що у 2025 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі. Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2 385,4 млрд грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1 231,9 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 7,3% від усіх безготівкових операцій з платіжними картками.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

у торговельній мережі – 354 грн (у 2024 році – 330 грн),

із переказу з картки на картку – 1 864 грн (у 2024 році – 1 958 грн),

з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 грн (у 2024 році – 561 грн).

Емісія платіжних карток та інфраструктура і далі зростають

За 2025 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2024 роком збільшилася на 12,5% – до 558,6 тис. (із них майже 85% – безконтактні термінали). Це майже на 31% перевищує кількість платіжних терміналів на кінець 2021 року. Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю не лише повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення, а й суттєво збільшила кількість платіжних пристроїв.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в інтернеті, за підсумками 2025 року також зросла – на 18,5% порівняно з 2024 роком, до 614,1 тис. (станом на 01.01.2025 – 518,4 тис.).

Кількість працюючих банкоматів залишалася незмінною упродовж 2025 року (15,7 тис.).

Також у минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 01.01.2026 їх кількість досягла 148,7 млн. Це на 12,7% більше порівняно з підсумками 2024 року. Насамперед це зумовлено продовженням емісії платіжних карток у межах державних програм соціальної підтримки громадян («Національний кешбек», «Зимова Підтримка» тощо).

Зіставними темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, із якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток за рік зросла на 11,4% – до 65,4 млн шт. (44% емітованих платіжних карток).

Тривала у 2025 році і тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2025 року збільшилася на 2,5% порівняно з груднем 2024 року – до 35,9 млн карток. Загалом більше половини (55%) активних платіжних карток – безконтактні.

Зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Так, у грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року їх кількість збільшилася на чверть (25,9%) – до 20,7 млн. Тобто токенізованою є кожна третя активна платіжна картка.

У результаті приблизно 98% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2025 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

