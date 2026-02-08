Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум

У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло $3,12 млрд через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,7 млн, у тому числі:

$233,9 млн — обслуговування та погашення ОЗДП;

$76,8 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,6 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3,73 млрд.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $1,45 млрд.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Нагадаємо, що НБУ оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Зміни зобов’язують фінансові компанії привести свою діяльність у відповідність до встановлених вимог щодо наявності системи управління кредитним ризиком, операційним ризиком та ризиком ліквідності у строк до 30 липня 2026 року, а також у межах імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Джерело: НБУ.