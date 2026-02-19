close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

19.02.2026 17:00
Ольга Деркач

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово не працює через кібератаку на компанію-підрядника. Регулятор попереджає, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональних даних користувачів, які вводилися під час реєстрації та оформлення доставки

НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

Фото: bank.gov.ua

Йдеться про такі дані: ім’я та прізвище, номер телефону, e-mail і адресу доставки нумізматичної продукції. Водночас НБУ підкреслює, що фінансові дані користувачів не скомпрометовані: реквізити платіжних карток та інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не постраждали.

У Нацбанку зазначили, що їхні системи захисту даних та інформаційні системи працюють у штатному режимі. Наразі триває з’ясування обставин інциденту та оцінка можливих наслідків, а НБУ спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків атаки.

У НБУ пояснили, що атаки на підрядників є поширеною тактикою хакерів у межах так званих supply chain-атак, коли зловмисники шукають найслабшу ланку в ланцюгу постачання.

Цікаве по темі: НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

За словами регулятора, архітектура сервісів була спроєктована так, щоб ізолювати підрядників від критичних систем, і це дозволило не допустити впливу інциденту на інфраструктуру НБУ.

Також Нацбанк попередив про ризики фішингу. Якщо дані користувачів справді опинилися у зловмисників, їх можуть використати для шахрайських повідомлень або дзвінків. У НБУ закликали бути уважними та наголосили, що працівники регулятора:

  • не надсилають листи з проханням підтвердити дані;
  • не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;
  • не просять оплатити замовлення альтернативними способами;
  • не надсилають посилання для термінової верифікації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ

Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва 19.02.2026

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва
Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ 19.02.2026

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ
Темпи кредитування населення зростають — НБУ 18.02.2026

Темпи кредитування населення зростають — НБУ
НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові 17.02.2026

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові
НБУ відкликав ліцензії двом небанкам 17.02.2026

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам
Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ 17.02.2026

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  17:00

НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

 Сьогодні  14:20

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

 Сьогодні  13:00

Білл Гейтс оновив свій портфель акцій

 Сьогодні  11:40

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ

 Сьогодні  10:20

Воррен Баффетт розпродав акції Amazon на $1,7 млрд

 18.02.2026  19:30

Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі

 18.02.2026  18:20

Нова пошта вийшла на ринок США

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.