НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово не працює через кібератаку на компанію-підрядника. Регулятор попереджає, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональних даних користувачів, які вводилися під час реєстрації та оформлення доставки
Йдеться про такі дані: ім’я та прізвище, номер телефону, e-mail і адресу доставки нумізматичної продукції. Водночас НБУ підкреслює, що фінансові дані користувачів не скомпрометовані: реквізити платіжних карток та інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не постраждали.
У Нацбанку зазначили, що їхні системи захисту даних та інформаційні системи працюють у штатному режимі. Наразі триває з’ясування обставин інциденту та оцінка можливих наслідків, а НБУ спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків атаки.
У НБУ пояснили, що атаки на підрядників є поширеною тактикою хакерів у межах так званих supply chain-атак, коли зловмисники шукають найслабшу ланку в ланцюгу постачання.
За словами регулятора, архітектура сервісів була спроєктована так, щоб ізолювати підрядників від критичних систем, і це дозволило не допустити впливу інциденту на інфраструктуру НБУ.
Також Нацбанк попередив про ризики фішингу. Якщо дані користувачів справді опинилися у зловмисників, їх можуть використати для шахрайських повідомлень або дзвінків. У НБУ закликали бути уважними та наголосили, що працівники регулятора:
- не надсилають листи з проханням підтвердити дані;
- не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;
- не просять оплатити замовлення альтернативними способами;
- не надсилають посилання для термінової верифікації.
