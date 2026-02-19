НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово не працює через кібератаку на компанію-підрядника. Регулятор попереджає, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональних даних користувачів, які вводилися під час реєстрації та оформлення доставки

Йдеться про такі дані: ім’я та прізвище, номер телефону, e-mail і адресу доставки нумізматичної продукції. Водночас НБУ підкреслює, що фінансові дані користувачів не скомпрометовані: реквізити платіжних карток та інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не постраждали.

У Нацбанку зазначили, що їхні системи захисту даних та інформаційні системи працюють у штатному режимі. Наразі триває з’ясування обставин інциденту та оцінка можливих наслідків, а НБУ спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків атаки.

У НБУ пояснили, що атаки на підрядників є поширеною тактикою хакерів у межах так званих supply chain-атак, коли зловмисники шукають найслабшу ланку в ланцюгу постачання.

Цікаве по темі: НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

За словами регулятора, архітектура сервісів була спроєктована так, щоб ізолювати підрядників від критичних систем, і це дозволило не допустити впливу інциденту на інфраструктуру НБУ.

Також Нацбанк попередив про ризики фішингу. Якщо дані користувачів справді опинилися у зловмисників, їх можуть використати для шахрайських повідомлень або дзвінків. У НБУ закликали бути уважними та наголосили, що працівники регулятора:

не надсилають листи з проханням підтвердити дані;

не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;

не просять оплатити замовлення альтернативними способами;

не надсилають посилання для термінової верифікації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ

Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft