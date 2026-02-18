close-btn
PaySpaceMagazine

Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft

18.02.2026 17:10
Ольга Деркач

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співробітництво з Microsoft. Документ передбачає спільну роботу над розвитком цифрової інфраструктури, впровадженням інноваційних технологій, а також посиленням екосистеми штучного інтелекту в Україні

Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft

Фото: freepik.com

У Мінцифри наголошують, що для України важливо, аби глобальні технологічні лідери не лише надавали сервіси, а ставали частиною української технологічної екосистеми. За словами т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, продовження співпраці з Microsoft є «чітким сигналом для інвесторів» і підтверджує, що попри війну Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Він також зазначив, що спільна робота має посилити кіберстійкість, розширити доступ до цифрових сервісів і відкрити нові можливості для інноваційного розвитку.

Серед ключових напрямів співпраці в межах меморандуму сторони визначили розбудову сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури, впровадження хмарних і гібридних рішень, розвиток цифрових навичок, посилення AI-екосистеми та інфраструктури з інтеграцією AI-рішень, а також упровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

Цікаве по темі: 5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

У Microsoft зі свого боку заявили, що Україна стала прикладом цифрової стійкості та інновацій, демонструючи, як розвиток безпечних хмарних технологій, штучного інтелекту й кібербезпеки зміцнює довіру та довгострокову стійкість держави. Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Євген Кагановський повідомив, що компанія й надалі підтримуватиме стійкість, відновлення та цифрове майбутнє України, поєднуючи технології, локальну та глобальну експертизу й партнерську екосистему.

Як уточнюють сторони, у рамках співпраці планують проводити регулярні робочі зустрічі, аналізувати технологічні кейси та впроваджувати продукти на базі платформ Microsoft. Мінцифри подякувало Microsoft за партнерство та підтримку України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

Джерело: Мінцифри.

Рубрики: MicrosoftСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Уряд збільшив виплати за програмою «Національний кешбек» 17.02.2026

Уряд збільшив виплати за програмою «Національний кешбек»
Житло українців почнуть передавати ВПО — Мінрозвитку 16.02.2026

Житло українців почнуть передавати ВПО — Мінрозвитку
Нафтогаз попередив про необхідність оновити дані 05.02.2026

Нафтогаз попередив про необхідність оновити дані
НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів 30.01.2026

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів
Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу 26.01.2026

Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  19:30

Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі

 Сьогодні  18:20

Нова пошта вийшла на ринок США

 Сьогодні  17:10

Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft

 Сьогодні  16:00

Падіння Біткоїна сигналізує про наближення рецесії — стратег Bloomberg

 Сьогодні  14:50

Темпи кредитування населення зростають — НБУ

 Сьогодні  13:40

Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів

 Сьогодні  12:30

Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.