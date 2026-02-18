Мінцифри посилює співпрацю з Microsoft

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співробітництво з Microsoft. Документ передбачає спільну роботу над розвитком цифрової інфраструктури, впровадженням інноваційних технологій, а також посиленням екосистеми штучного інтелекту в Україні

У Мінцифри наголошують, що для України важливо, аби глобальні технологічні лідери не лише надавали сервіси, а ставали частиною української технологічної екосистеми. За словами т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, продовження співпраці з Microsoft є «чітким сигналом для інвесторів» і підтверджує, що попри війну Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Він також зазначив, що спільна робота має посилити кіберстійкість, розширити доступ до цифрових сервісів і відкрити нові можливості для інноваційного розвитку.

Серед ключових напрямів співпраці в межах меморандуму сторони визначили розбудову сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури, впровадження хмарних і гібридних рішень, розвиток цифрових навичок, посилення AI-екосистеми та інфраструктури з інтеграцією AI-рішень, а також упровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

Цікаве по темі: 5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

У Microsoft зі свого боку заявили, що Україна стала прикладом цифрової стійкості та інновацій, демонструючи, як розвиток безпечних хмарних технологій, штучного інтелекту й кібербезпеки зміцнює довіру та довгострокову стійкість держави. Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Євген Кагановський повідомив, що компанія й надалі підтримуватиме стійкість, відновлення та цифрове майбутнє України, поєднуючи технології, локальну та глобальну експертизу й партнерську екосистему.

Як уточнюють сторони, у рамках співпраці планують проводити регулярні робочі зустрічі, аналізувати технологічні кейси та впроваджувати продукти на базі платформ Microsoft. Мінцифри подякувало Microsoft за партнерство та підтримку України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

Джерело: Мінцифри.