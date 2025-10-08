close-btn
PaySpaceMagazine

Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

08.10.2025 17:30
Ольга Деркач

Міністерство цифрової трансформації України та технологічна компанія Mastercard розширюють співпрацю, аби зміцнити кіберстійкість, підвищити цифрову зрілість українських підприємців і розвивати GovTech-ініціативи

Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

Фото: t.me/mintsyfra

Меморандум про взаєморозуміння підписали Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, президентка Mastercard у Східній Європі Ясемін Бедір і генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва, йдеться в пресрелізі.

«Masterсard — один з наших ключових і давніх партнерів. Разом ми вже реалізували десятки проєктів, які допомагають бізнесу та мільйонам українців у щоденному житті. Новий меморандум — це ще один крок у нашому партнерстві. Спільно будемо працювати над підвищенням фінансової грамотності, розвитком цифрових інструментів для підприємців у межах Дія.Бізнес, масштабуванням карткових продуктів, розвитком GovTech-ініціатив та проєктів з кібербезпеки. Впевнений, попереду ще більше важливих результатів», — зазначив Михайло Федоров.

Цікаве по темі: Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Основні напрями співпраці охоплюють:

  • розвиток цифрової зрілості малого та середнього бізнесу за підтримки проєкту Дія.Бізнес;
  • створення цифрових продуктів для безпечних виплат, цифрової ідентифікації та доступу до державних послуг;
  • підвищення фінансової грамотності через портал Дія.Освіта та застосунок Мрія;
  • розвиток GovTech-ініціатив спільно з Global Government Technology Centre Kyiv;
  • запуск нових освітніх програм із кібербезпеки та обмін досвідом для зміцнення FinTech-сфери.

«Протягом багатьох років Mastercard співпрацює з урядами різних країн, підтримуючи їх на шляху цифрової трансформації. В Україні разом із Мінцифрою ми системно реалізуємо ініціативи, що сприяють цифровому поступу країни, і раді розпочати новий етап нашої співпраці. Наш незмінний фокус — розвиток цифрових фінансових інструментів для українців, підтримка підприємців та підвищення рівня цифрової зрілості бізнесу. Окрім цього, ми поглибимо взаємодію у розвитку рішень для кібербезпеки як стратегічно важливого напряму для зміцнення стійкості фінансової та цифрової екосистеми», — підкреслила Інга Андреєва.

У межах багаторічного партнерства Mastercard і Міністерство цифрової трансформації реалізували низку проєктів для підтримки малого й середнього бізнесу. Зокрема, співпрацювали над запуском порталу Дія.Бізнес, мережею офлайн-центрів, а також відкриттям першого закордонного центру Дія.Бізнес у Варшаві. Mastercard також брала участь у створенні фінансового функціоналу комплексної послуги е-Підприємець, яка дозволяє отримати пакет фінансових сервісів онлайн одночасно з реєстрацією бізнесу. Крім того, у партнерстві з банками були реалізовані освітньо-грантові програми для підприємців — «Власне» та «Траєкторія 2».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard запускає таргетовану рекламу на основі транзакцій

Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніMastercardДержавні органи
google news
Новини по темі
Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків» 08.10.2025

Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків»
НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів 06.10.2025

НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів
Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР 03.10.2025

Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР
Уряд оновив перелік сервісів у ЦНАПах 03.10.2025

Уряд оновив перелік сервісів у ЦНАПах
Уряд розширив програму «Пакунок школяра» 02.10.2025

Уряд розширив програму «Пакунок школяра»
Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку 02.10.2025

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку
Вибір редакції
Всі
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

Revolut виходить на ринок Індії

 Сьогодні  20:30

НБУ оштрафував фінкомпанію майже на ₴14,5 млн

 Сьогодні  19:50

Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків»

 Сьогодні  19:10

2 ETF, які можуть перетворити $100 на $1000

 Сьогодні  18:24

Від влога до кіно: як знайти свою ідеальну камеру для зйомок

 Сьогодні  17:30

Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

 Сьогодні  16:30

В Україні змінять підхід до ведення кредитних історій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.