Мінцифри та Mastercard підписали меморандум про співпрацю

Міністерство цифрової трансформації України та технологічна компанія Mastercard розширюють співпрацю, аби зміцнити кіберстійкість, підвищити цифрову зрілість українських підприємців і розвивати GovTech-ініціативи

Меморандум про взаєморозуміння підписали Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, президентка Mastercard у Східній Європі Ясемін Бедір і генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва, йдеться в пресрелізі.

«Masterсard — один з наших ключових і давніх партнерів. Разом ми вже реалізували десятки проєктів, які допомагають бізнесу та мільйонам українців у щоденному житті. Новий меморандум — це ще один крок у нашому партнерстві. Спільно будемо працювати над підвищенням фінансової грамотності, розвитком цифрових інструментів для підприємців у межах Дія.Бізнес, масштабуванням карткових продуктів, розвитком GovTech-ініціатив та проєктів з кібербезпеки. Впевнений, попереду ще більше важливих результатів», — зазначив Михайло Федоров.

Цікаве по темі: Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

Основні напрями співпраці охоплюють:

розвиток цифрової зрілості малого та середнього бізнесу за підтримки проєкту Дія.Бізнес;

створення цифрових продуктів для безпечних виплат, цифрової ідентифікації та доступу до державних послуг;

підвищення фінансової грамотності через портал Дія.Освіта та застосунок Мрія;

розвиток GovTech-ініціатив спільно з Global Government Technology Centre Kyiv;

запуск нових освітніх програм із кібербезпеки та обмін досвідом для зміцнення FinTech-сфери.

«Протягом багатьох років Mastercard співпрацює з урядами різних країн, підтримуючи їх на шляху цифрової трансформації. В Україні разом із Мінцифрою ми системно реалізуємо ініціативи, що сприяють цифровому поступу країни, і раді розпочати новий етап нашої співпраці. Наш незмінний фокус — розвиток цифрових фінансових інструментів для українців, підтримка підприємців та підвищення рівня цифрової зрілості бізнесу. Окрім цього, ми поглибимо взаємодію у розвитку рішень для кібербезпеки як стратегічно важливого напряму для зміцнення стійкості фінансової та цифрової екосистеми», — підкреслила Інга Андреєва.

У межах багаторічного партнерства Mastercard і Міністерство цифрової трансформації реалізували низку проєктів для підтримки малого й середнього бізнесу. Зокрема, співпрацювали над запуском порталу Дія.Бізнес, мережею офлайн-центрів, а також відкриттям першого закордонного центру Дія.Бізнес у Варшаві. Mastercard також брала участь у створенні фінансового функціоналу комплексної послуги е-Підприємець, яка дозволяє отримати пакет фінансових сервісів онлайн одночасно з реєстрацією бізнесу. Крім того, у партнерстві з банками були реалізовані освітньо-грантові програми для підприємців — «Власне» та «Траєкторія 2».

