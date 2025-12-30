Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

У 2025 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування у розмірі $52,4 млрд. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Донори:

$37,9 млрд — ERA Loans (умовні боргові зобов’язання);

$12,1 млрд — ЄС, Ukraine Facility ($11,5 млрд — кредити, —668 млн — гранти);

$912 млн — МВФ (кредити);

$733 млн — Світовий банк (кредити);

$453 млн — Японія (кредити);

$232 млн — БРРЄ (кредити).

«52,4 млрд доларів США – це значний обсяг міжнародної фінансової підтримки, який став результатом плідної роботи команди Президента України, Прем’єр-міністра, Уряду, Міністерства фінансів та наших партнерів. У 2025 році ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати працівників, зокрема в освіті та охороні здоров’я, соціальний захист населення та гуманітарні програми. Я щиро дякую всім партнерам за ефективну співпрацю, що сприяла збереженню фінансової стабільності держави. У наступному році виклики зберігаються. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів та впевненість щодо того, що пріоритетні видатки буде профінансовано», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Найбільший обсяг бюджетної підтримки, понад 70%, надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Це кошти, які погашаються за рахунок доходів від заморожених активів росії. Загальний обсяг складає 50 млрд доларів США на 2025-2026 роки. Зазначимо, що ЄС спрямувала у повному обсязі свою частину в рамках інструменту – 18,1 млрд євро. Решту коштів буде залучено у 2026 році на потреби соціального напряму наступного року.

Європейський Союз продовжує бути найбільшим надавачем фінансової допомоги. У 2025 році Україна отримала 12,1 млрд доларів США (668 млн доларів США – гранти) в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

У 2025 році Україна успішно пройшла два перегляди програми МВФ Extended Fund Facility. Це дозволило залучити 912 млн доларів США. Загалом у межах програми вже залучено 10,6 млрд доларів США.

Також Україна та МВФ досягли згоди на рівні експертів щодо нової програми EFF на 2026-2029 роки. Угода передбачає фінансування для України в розмірі 8,1 млрд доларів США (СПЗ 5,94 млрд). Нова програма буде винесена на затвердження Виконавчою радою МВФ у 2026 році.

До держбюджету надійшли кошти від Світового банку на проєкти в сфері охорони здоровʼя, освіти, підтримки приватного сектору та публічних фінансів.

453 млн доларів США Японія надала Україні в межах трьох проєктів Світового банку:

DRIVE – 190 млн доларів на підвищення стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів;

SURGE – 183 млн доларів США на створення сучасної системи управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнного відновлення;

RISE – 80 млн доларів США на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Від Банку розвитку Ради Європи Україна отримала кошти на безперервне фінансування виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України майже 168 млрд доларів США бюджетної підтримки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ