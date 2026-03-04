close-btn
Скільки грошей українці принесли Польщі

04.03.2026 16:00
Микола Деркач

З початку повномасштабної війни українці, які переїхали до Польщі та інтегрувалися в її економіку, забезпечили країні значний економічний ефект. За оцінками дослідження УВКБ ООН та консалтингової компанії Deloitte, у 2022–2025 роках їхній сумарний внесок у польський ВВП становив близько 328,6 млрд злотих. Це приблизно у вісім разів більше, ніж загальні витрати Польщі на підтримку українських біженців та допомогу Україні, які становили 40,3 млрд злотих

Фото: chatgpt.com

Фактично економічний ефект від присутності українців значно перевищив витрати держави на гуманітарну, соціальну та військову підтримку. У розрахунок внеску входять не лише зарплати українців і створений ними бізнес, а й непрямий вплив — зростання споживання, податкових надходжень та активності суміжних секторів економіки.

Зростання внеску у ВВП Польщі

Економічна роль українців у Польщі продовжує зростати. Якщо у перший рік після початку повномасштабної війни їхній внесок оцінювався приблизно у 1,5% польського ВВП, то у 2024 році він вже досяг 2,7%, що еквівалентно майже 99 млрд злотих додаткового економічного продукту.

Важливим фактором стала швидка інтеграція на ринку праці. Рівень зайнятості українців працездатного віку у Польщі досяг близько 69%. Щороку вони сплачують приблизно 18–19 млрд злотих податків та соціальних внесків, поповнюючи державний бюджет.

Крім того, українці активно займаються підприємництвом: у Польщі зареєстровано понад 70 тис. компаній, створених громадянами України. Це означає нові робочі місця, розвиток малого бізнесу та додатковий внутрішній попит у польській економіці.

Міф про «економічний тягар»

Дослідження також спростовує поширену тезу про те, що масовий приїзд біженців нібито негативно вплинув на польський ринок праці. Аналітики не зафіксували зростання безробіття серед поляків через конкуренцію з українцями. Навпаки, у багатьох регіонах із великою кількістю українських працівників спостерігалося зростання продуктивності та зарплат.

Частково це пояснюється структурою польського ринку праці. Багато українців зайняли вакансії у сферах, де бракувало робочої сили — у логістиці, будівництві, промисловості та сфері послуг. Таким чином вони допомогли компенсувати дефіцит працівників, який Польща відчувала через старіння населення та еміграцію власних громадян до країн Західної Європи.

Що буде далі

Економісти прогнозують, що у найближчі роки внесок українців у польську економіку може стабілізуватися на рівні приблизно 3,2% річного ВВП до 2030 року. Це означає, що роль української робочої сили та підприємництва залишатиметься одним із факторів економічного зростання країни.

Подальший ефект значною мірою залежатиме від того, наскільки успішно українці інтегруватимуться на ринку праці та чи зможуть працювати за своєю кваліфікацією. Експерти зазначають, що сьогодні частина біженців займає посади нижчі за їхній професійний рівень, тому усунення адміністративних бар’єрів та визнання дипломів може ще більше посилити їхній економічний внесок у майбутньому.

