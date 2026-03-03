Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

У Польщі набули чинності нові правила виплати соціальної допомоги 800+ для громадян України, які перебувають у країні зі статусом UKR. Зміни, про які повідомив Заклад соціального страхування (ZUS), торкнуться близько 150 тис. осіб. Їм доведеться повторно подати заяву та підтвердити відповідність новим критеріям, зокрема умову професійної активності

Відтепер право на отримання допомоги залежатиме від професійної діяльності заявника в місяці, що передує поданню заявки. Перевірку здійснюватимуть автоматично на підставі даних страхових реєстрів — у більшості випадків без додаткових документів.

До професійної активності зараховують роботу за трудовим або цивільно-правовим договором, ведення бізнесу, отримання стипендій чи допомоги по безробіттю, а також участь у програмах професійного навчання. Для окремих категорій встановлено мінімальний рівень страхових внесків — 50% або 30% від мінімальної заробітної плати залежно від групи.

Повторне подання заяв розпочалося 1 лютого 2026 року. Кінцевий термін подачі документів наразі не визначено. У заяві необхідно зазначити номери PESEL заявника та дитини, підтвердити легальне перебування в Польщі, надати інформацію про перетин кордону, а також засвідчити, що дитина відвідує польський навчальний заклад або проходить обов’язкову дошкільну освіту. І заявник, і дитина повинні фактично проживати на території Польщі.

У ZUS наголошують, що виплати можуть бути призупинені у разі сумнівів щодо фактичного проживання, виконання вимог професійної активності або навчання дитини. Щомісячна перевірка цих критеріїв стане стандартною процедурою.

Реформа є частиною ширших змін у системі соціальної підтримки іноземців, які легально проживають у Польщі. З 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо активності на ринку праці планують поширити й на інших іноземців з-поза меж ЄС та ЄАВТ, які мають право працювати в країні. Водночас нові правила не стосуються громадян Польщі, а також громадян країн ЄС і ЄАВТ.

