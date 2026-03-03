close-btn
Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

03.03.2026 16:40
Микола Деркач

У Польщі набули чинності нові правила виплати соціальної допомоги 800+ для громадян України, які перебувають у країні зі статусом UKR. Зміни, про які повідомив Заклад соціального страхування (ZUS), торкнуться близько 150 тис. осіб. Їм доведеться повторно подати заяву та підтвердити відповідність новим критеріям, зокрема умову професійної активності

Фото: chatgpt.com

Відтепер право на отримання допомоги залежатиме від професійної діяльності заявника в місяці, що передує поданню заявки. Перевірку здійснюватимуть автоматично на підставі даних страхових реєстрів — у більшості випадків без додаткових документів.

До професійної активності зараховують роботу за трудовим або цивільно-правовим договором, ведення бізнесу, отримання стипендій чи допомоги по безробіттю, а також участь у програмах професійного навчання. Для окремих категорій встановлено мінімальний рівень страхових внесків — 50% або 30% від мінімальної заробітної плати залежно від групи.

Повторне подання заяв розпочалося 1 лютого 2026 року. Кінцевий термін подачі документів наразі не визначено. У заяві необхідно зазначити номери PESEL заявника та дитини, підтвердити легальне перебування в Польщі, надати інформацію про перетин кордону, а також засвідчити, що дитина відвідує польський навчальний заклад або проходить обов’язкову дошкільну освіту. І заявник, і дитина повинні фактично проживати на території Польщі.

Читайте такожНові правила працевлаштування в Польщі у 2026: що важливо знати українцям

У ZUS наголошують, що виплати можуть бути призупинені у разі сумнівів щодо фактичного проживання, виконання вимог професійної активності або навчання дитини. Щомісячна перевірка цих критеріїв стане стандартною процедурою.

Реформа є частиною ширших змін у системі соціальної підтримки іноземців, які легально проживають у Польщі. З 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо активності на ринку праці планують поширити й на інших іноземців з-поза меж ЄС та ЄАВТ, які мають право працювати в країні. Водночас нові правила не стосуються громадян Польщі, а також громадян країн ЄС і ЄАВТ.

Раніше ми також писали, що у Польщі зберігається помітний розрив у рівні доходів між регіонами: поки одні воєводства демонструють стабільне зростання зарплат, інші залишаються серед аутсайдерів.

За даними Головного статистичного управління Польщі, найнижчі середні зарплати зафіксовано в Підкарпатському воєводстві — 7 175,92 злотих та у Вармінсько-Мазурському — 7 133,90 злотих.

Натомість найвищі доходи традиційно зосереджені в Мазовецькому воєводстві, де розташована Варшава. Середня зарплата там перевищує 9 000 злотих на місяць. Високі показники також демонструють Нижньосілезьке та Малопольське воєводства — понад 8 000 злотих.

Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці

Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

За матеріалами inpoland.net.pl, enableme.org.ua, zus.pl.

