Де у Польщі найвищі та найнижчі зарплати

У Польщі зберігається помітний розрив у рівні доходів між регіонами: поки одні воєводства демонструють стабільне зростання зарплат, інші залишаються серед аутсайдерів

За даними Головного статистичного управління Польщі, найнижчі середні зарплати зафіксовано в Підкарпатському воєводстві — 7 175,92 злотих та у Вармінсько-Мазурському — 7 133,90 злотих.

Натомість найвищі доходи традиційно зосереджені в Мазовецькому воєводстві, де розташована Варшава. Середня зарплата там перевищує 9 000 злотих на місяць. Високі показники також демонструють Нижньосілезьке та Малопольське воєводства — понад 8 000 злотих.

У великих містах рівень оплати праці ще вищий. У Кракові, Гданську та Варшаві середні зарплати у великих компаніях можуть перевищувати 10 000 злотих брутто на місяць, особливо в секторах ІТ, фінансів та бізнес-послуг.

Зауважимо, що станом на лютий 2026 року середній рівень зарплат міг дещо змінитися.

Читайте також: Нові правила працевлаштування в Польщі у 2026: що важливо знати українцям

Найбідніші міста Польщі

Згідно з рейтингом журналу Wspólnota, найбіднішим містом Польщі став Грифув Сілезький у Нижньосілезькому воєводстві. Саме тут зафіксовано найнижчі доходи місцевого самоврядування на душу населення.

Рейтинг заможності муніципалітетів укладають на основі бюджетних надходжень на одного мешканця. За підсумками року індекс заможності Грифува Сілезького становив 4 213,61 злотий на людину. Для порівняння: мінімальна зарплата в Польщі з 1 липня 2024 року дорівнювала 4 300 злотих брутто.

Друге місце серед найменш заможних міст посіло Толкміцко у Вармінсько-Мазурському воєводстві — 4 797,39 злотого на душу населення.

Водночас індекс заможності не означає, що мешканці цих міст отримують найнижчі зарплати в країні. Йдеться про фінансові можливості муніципального бюджету, а не про рівень доходів конкретних людей. У невеликих містах можуть проживати підприємці та працівники з високими доходами, однак загальна податкова база залишається слабкою.

За даними Міністерства фінансів Польщі, серед усіх муніципалітетів найнижчі доходи на душу населення також зафіксовано в гміні Дідня (Підкарпатське воєводство).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

За матеріалами: inpoland.net.pl; inpoland.net.pl.