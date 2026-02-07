close-btn
Нові правила працевлаштування в Польщі у 2026: що важливо знати українцям

07.02.2026 10:00
Микола Деркач

Польща готується змінити правила працевлаштування іноземців з 2026 року. Нові норми передбачають уніфікацію вимог, посилення контролю та жорсткіші умови для роботодавців. Зміни напряму стосуються українців, які вже працюють у країні або планують переїзд

Про це йдеться у матеріалі reinform.in.ua.

У 2026 році Польща має перейти до оновленої системи працевлаштування іноземців, яка передбачає єдині правила для громадян третіх країн. Це означає поступове згортання тимчасових спрощень, запроваджених після початку повномасштабної війни, та повернення до стандартних процедур доступу до ринку праці.

Водночас для українців зі статусом PESEL UKR радикальних змін у короткостроковій перспективі не очікується. Особи, які вже легально перебувають у Польщі та працюють на підставі цього статусу, зможуть і надалі користуватися спрощеним доступом до роботи. Нові правила насамперед торкнуться тих, хто лише планує працевлаштування або не має спеціального правового статусу.

Однією з ключових змін стане уніфікація процедур. Із березня 2026 року іноземці, зокрема українці без пільг, повинні будуть мати декларацію про доручення роботи або відповідний дозвіл. Повідомлення про початок роботи стане обов’язковою умовою легального працевлаштування.

Читайте також: Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

Значно посилюється і відповідальність роботодавців. За нелегальне працевлаштування іноземця передбачені штрафи від 3 тис. до 50 тис. злотих за кожного працівника. Компанії, які двічі порушили правила протягом двох років, можуть повністю втратити право наймати іноземців.

Окрема увага приділяється прозорості трудових відносин. Роботодавців зобов’яжуть укладати письмові трудові договори із зазначенням мінімальної заробітної плати та надавати їх переклад мовою, зрозумілою працівникові. Це має зменшити кількість зловживань і підвищити рівень захисту іноземців.

Нововведення можуть ускладнити й сезонне працевлаштування. Навіть для короткострокових робіт доведеться оформлювати повноцінні дозволи, що потребує більше часу та підготовки.

Експерти радять українцям заздалегідь планувати працевлаштування, уважно перевіряти роботодавців і віддавати перевагу трудовим договорам, які гарантують оплачувану відпустку, лікарняні та соціальний захист.

У підсумку 2026 рік стане перехідним етапом для польського ринку праці. Нові правила мають зробити систему більш контрольованою та прозорою, але водночас вимагатимуть від українців ретельнішого дотримання формальностей.

