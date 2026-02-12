Українці зможуть купувати санкційні активи — рішення Уряду

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє швидше та ефективніше запускати продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.
Для інвесторів це означає:
- прозорі електронні аукціони;
- можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
- новий Порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних об’єктів;
- рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників.
Важливо: санкційні активи більше не будуть «зависати» у невизначеності. Завдяки новим правилам вони переходять у ринковий обіг, отримують інвестора, нове управління й починають працювати на користь держави – створювати робочі місця, сплачувати податки та генерувати економічну цінність.
Усі кошти від реалізації спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.
Раніше ми також писали, що інвестиції українців в ОВДП за 2025 рік зросли на 42,6%.
Як зазначається у звіті Міністерства фінансів України, з початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення ОВДП.
