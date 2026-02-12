close-btn
Українці зможуть купувати санкційні активи — рішення Уряду

12.02.2026 18:20
Микола Деркач

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє швидше та ефективніше запускати продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду

Фото: t.me/mineconomdevUA

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Для інвесторів це означає:

  • прозорі електронні аукціони;
  • можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
  • новий Порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних об’єктів;
  • рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників.
Фото: t.me/mineconomdevUA

Важливо: санкційні активи більше не будуть «зависати» у невизначеності. Завдяки новим правилам вони переходять у ринковий обіг, отримують інвестора, нове управління й починають працювати на користь держави – створювати робочі місця, сплачувати податки та генерувати економічну цінність.

Усі кошти від реалізації спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.

Фото: t.me/mineconomdevUA

Раніше ми також писали, що інвестиції українців в ОВДП за 2025 рік зросли на 42,6%.

Як зазначається у звіті Міністерства фінансів України, з початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення ОВДП.

