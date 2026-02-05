2 дивідендні акції, які інвестори купують у лютому

Зростання занепокоєння щодо можливої «бульбашки» навколо штучного інтелекту (ШІ) призвело до того, що традиційно популярні технологічні акції у 2026 році зазнали значних втрат. Водночас більш привабливими стали інвестиції у фіксований дохід

І справді, нещодавня активність на фондовому ринку показує, що багато трейдерів змінили фокус, і завдяки цьому акції з менш «передових» секторів, які все ж виплачують суттєві дивіденди, демонструють сильне зростання від початку року.

Coca-Cola (NYSE: KO)

The Coca-Cola Company десятиліттями зберігає стабільність завдяки виробництву одного з найвпізнаваніших і найпопулярніших напоїв у світі, що обіцяє рівну динаміку для інвесторів.

Так само й динаміка KO від початку 2026 року відповідає акціям, які полюбляє Воррен Баффетт: попри статус «блакитної фішки», папери зросли на 11,91% з початку року (YTD) і на момент написання піднялися до нових історичних максимумів (ATH), близько $77,35.

З огляду на те, що за останні 10 років компанія в середньому тримала валову маржу на рівні близько 61%, а операційну — 27%, інвесторам, імовірно, небагато чого боятися напередодні звіту про прибутки 10 лютого, навіть якщо підвищена оцінка може виглядати як передумова для корекції.

Цікаве по темі: Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

Навіть якщо вражаюче зростання KO у 2026 році зупиниться, Coca-Cola має довгу історію підвищення й без того високих дивідендів. Наразі дивідендна дохідність становить 2,64%, тобто інвестори можуть розраховувати на виплату $0,51 щокварталу за кожну акцію у власності.

Chevron (NYSE: CVX)

Якщо ключовий аргумент на користь Coca-Cola у лютому 2026 року — це стабільність і винятково потужний бренд, то інша компанія, в яку Воррен Баффетт часто інвестував, у 2026 році отримує вигоду від кількох політичних «попутних вітрів».

Зокрема, нафтовий гігант Chevron (NYSE: CVX) зріс на 16,25% від Нового року до ціни на момент написання $181,23 — на тлі сподівань відновити постачання з Венесуели та Сирії, які тривалий час були заблоковані.

Колишня віцепрезидентка Венесуели та нинішня виконувачка обов’язків президентки Дельсі Родрігес відкрила юридичний шлях до приватизації нафтової галузі країни — лише за кілька тижнів після того, як Збройні сили США захопили президента Ніколаса Мадуро.

Ще зовсім нещодавно Сирія — нині під управлінням колишнього офіцера «Аль-Каїди» Ахмеда аш-Шараа — підписала знакову офшорну нафтову угоду з катарським інвестором і Chevron, надавши компанії доступ до значних запасів країни.

З огляду на ці події, імовірно, що CVX у найближчій перспективі продовжить рух угору, а річна дивідендна дохідність 3,93% — квартальна виплата $1,78 на акцію — виглядатиме ще привабливішою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта

Джерело: Finbold.