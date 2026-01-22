2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Хоча сподівання, що зростання 2025 року продовжиться й у 2026-му, ще не зникли повністю, біржова «кривава баня» на сесії 20 січня змусила інвесторів менше жадібніти та більше схилятися до обережності, свідчить Індекс страху та жадібності за 21 січня

Крім того, головна причина останнього спаду — напруження між США та ЄС через прагнення президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію — досі не знята. Під потенційним тиском може опинитися й ринок облігацій, тож класичні дивідендні інвестиції в «блакитні фішки» можуть стати хорошим хеджем ризиків на цей рік.

UnitedHealth (NYSE: UNH)

UnitedHealth — один із дивідендних королів у своєму секторі, адже її річна дивідендна дохідність 2,61% суттєво вища за середній показник галузі 1,58%. Це означає, що за кожну акцію UNH у портфелі — за ціни $337,02 — інвестор може розраховувати на $2,21 дивідендів щокварталу або $8,84 на рік.

Акції UnitedHealth виглядають привабливо. Після різкого падіння наприкінці 2024 року та на початку 2025-го в останні місяці папери обережно відновлюються.

За останні 12 місяців акції UNH знизилися на 35,81%, зате за останні 6 місяців додали 19,91%. Ба більше, 20 січня вони зросли на 2,21% — у день, коли бенчмарк-індекс S&P 500 просів на 2,06%.

Якщо дивитися наперед, Волл-стріт налаштована оптимістично щодо UnitedHealth і в середньому оцінює папери як Strong Buy з 12-місячною цільовою ціною $399,61.

Coca-Cola (NYSE: KO)

Упродовж багатьох років Coca-Cola була серед улюблених акцій легендарного Воррена Баффетта. Динаміка паперів KO — точніше, їхнє випередження свого сектору — одна з ключових причин, чому «Оракулу з Омахи» так подобалася ця «блакитна фішка».

Акції Coca-Cola зросли на 14,75% за останні 12 місяців і, як і UNH, змогли додати 1,86% 20 січня — до $71,63 — тоді як значна частина ринку стрімко падала.

У перспективі Волл-стріт також позитивно оцінює акції KO: аналітики прогнозують зростання на 11,25% — до $79,82 — і в середньому ставлять рейтинг Strong Buy.

Нарешті, Coca-Cola — один із найстабільніших дивідендних королів: компанія пропонує річну дивідендну дохідність 2,84%. Це означає, що за кожну акцію KO інвестор може очікувати $0,51 кожні три місяці або $2,04 на рік.

