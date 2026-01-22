close-btn
2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

22.01.2026 10:10
Ольга Деркач

Хоча сподівання, що зростання 2025 року продовжиться й у 2026-му, ще не зникли повністю, біржова «кривава баня» на сесії 20 січня змусила інвесторів менше жадібніти та більше схилятися до обережності, свідчить Індекс страху та жадібності за 21 січня

Фото: freepik.com

Крім того, головна причина останнього спаду — напруження між США та ЄС через прагнення президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію — досі не знята. Під потенційним тиском може опинитися й ринок облігацій, тож класичні дивідендні інвестиції в «блакитні фішки» можуть стати хорошим хеджем ризиків на цей рік.

UnitedHealth (NYSE: UNH)

UnitedHealth — один із дивідендних королів у своєму секторі, адже її річна дивідендна дохідність 2,61% суттєво вища за середній показник галузі 1,58%. Це означає, що за кожну акцію UNH у портфелі — за ціни $337,02 — інвестор може розраховувати на $2,21 дивідендів щокварталу або $8,84 на рік.

Акції UnitedHealth виглядають привабливо. Після різкого падіння наприкінці 2024 року та на початку 2025-го в останні місяці папери обережно відновлюються.

За останні 12 місяців акції UNH знизилися на 35,81%, зате за останні 6 місяців додали 19,91%. Ба більше, 20 січня вони зросли на 2,21% — у день, коли бенчмарк-індекс S&P 500 просів на 2,06%.

Якщо дивитися наперед, Волл-стріт налаштована оптимістично щодо UnitedHealth і в середньому оцінює папери як Strong Buy з 12-місячною цільовою ціною $399,61.

Цікаве по темі: Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій

Coca-Cola (NYSE: KO)

Упродовж багатьох років Coca-Cola була серед улюблених акцій легендарного Воррена Баффетта. Динаміка паперів KO — точніше, їхнє випередження свого сектору — одна з ключових причин, чому «Оракулу з Омахи» так подобалася ця «блакитна фішка».

Акції Coca-Cola зросли на 14,75% за останні 12 місяців і, як і UNH, змогли додати 1,86% 20 січня — до $71,63 — тоді як значна частина ринку стрімко падала.

У перспективі Волл-стріт також позитивно оцінює акції KO: аналітики прогнозують зростання на 11,25% — до $79,82 — і в середньому ставлять рейтинг Strong Buy.

Нарешті, Coca-Cola — один із найстабільніших дивідендних королів: компанія пропонує річну дивідендну дохідність 2,84%. Це означає, що за кожну акцію KO інвестор може очікувати $0,51 кожні три місяці або $2,04 на рік.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
