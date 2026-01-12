Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін

Під час своєї каденції в Конгресі колишня конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Ґрін опинялася під пильною увагою через суперечливі, але прибуткові угоди

Ексчиновницю звинувачували в тому, що вона нібито використовувала інсайдерську інформацію для здійснення угод — ці звинувачення вона неодноразово заперечувала. Втім, 2025 рік став для політикині особливо вдалим: найбільше уваги привернуло те, що вона активно робила ставку на технологічні компанії.

У цьому контексті її частки в Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) та Applied Materials (NASDAQ: AMAT) стали найкращими за результатом — з огляду на заявлену прибутковість угод і різке зростання котирувань.

За такого сценарію інвестиція $1 000, розподілена порівну — по $500 у кожну акцію — за ціною закриття 31 грудня 2024 року суттєво зросла б до 12 січня 2026 року.

Palantir закрилася на рівні близько $75 в останній торговий день 2024 року та піднялася приблизно до $177,49 на початку січня 2026-го. Це дало приріст орієнтовно 135% і перетворило вкладені $500 на близько $1 175.

Тим часом Applied Materials завершила 2024 рік на рівні $162,63 і піднялася приблизно до $301 станом на 9 січня 2026 року, що відповідає зростанню приблизно на 85%. У такому разі інвестиція $500 зросла б приблизно до $925.

Разом такий портфель зараз коштував би близько $2 100 — це $1 100 прибутку, або 110% доходності за період.

Успіх угод Ґрін у Конгресі

Такі результати відображають загальний успіх її «конгресових» угод у 2025 році, зосереджених на технологічному секторі: повідомлялося про понад 200 покупок із високою часткою вдалих угод, здебільшого в акціях зі сфер ШІ, аналітики даних і обладнання для виробництва напівпровідників.

Водночас торгівля Ґрін і далі викликає суперечки: критики говорять про потенційний конфлікт інтересів через її роль у Конгресі та доступ до політичної інформації.

Перевірки посилилися через угоди з акціями, чутливими до тарифів, напередодні 90-денної паузи щодо тарифів у квітні 2025 року, а також через покупки Palantir, зроблені до оголошень про державні контракти.

Зокрема, Ґрін заявляла, що її портфелем керує третя сторона, а угоди здійснювалися під час загальних просідань ринку.

