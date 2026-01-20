close-btn
Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій

20.01.2026 18:40
Ольга Деркач

Компанія Strategy (NASDAQ: STRC), колишня MicroStrategy 31 січня здійснить першу щомісячну дивідендну виплату у 2026 році

Фото: freepik.com

Компанія продовжує графік, запроваджений у серпні минулого року, коли вона почала винагороджувати власників безстрокових привілейованих акцій Variable Rate Series A Perpetual.

Як уточнює компанія, дивіденд становитиме $0,9167 на акцію та буде виплачений інвесторам, які володіли акціями станом на 12 січня.

Скільки зароблять 100 акцій STRC

Власники 100 акцій STRC можуть розраховувати на $91,67 дивідендного доходу наступного тижня. Якщо графік не зміниться протягом 2026 року, загальна сума річних дивідендних виплат перевищить $1 100.

Водночас виплата 31 січня означає зростання на 2,33% порівняно з попереднім місяцем, адже 31 грудня 2025 року Strategy виплатила лише $0,8958. Це може свідчити про те, що сума й надалі зростатиме, оскільки така тенденція спостерігалася і торік.

Цікаве по темі: Ця компанія може стати наступною Nvidia

Зокрема, з серпня 2025 року до січня 2026 року Strategy послідовно підвищувала щомісячну виплату приблизно на 2,5%, збільшивши її з $0,8333 до $0,9167.

Огляд дивідендів Strategy

Як уже видно, Strategy використовує доволі агресивний дивідендний підхід. Окрім стабільного підвищення виплат, середній період відновлення ціни акції після дивідендної відсічки становить лише 9,8 дня.

Втім, варто врахувати, що прогнозний коефіцієнт виплат (forward payout ratio) перебуває на високому рівні 528,85%. Це означає, що поточні виплати перевищують прибутки й можуть фінансуватися за рахунок грошових резервів або разових джерел доходу.

Попри це, дивідендна дохідність 11,00% імовірно залишатиметься привабливою для інвесторів, які роблять ставку на високий короткостроковий дохід, а не на довгострокову сталість виплат.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
