Професор економіки попереджає про бульбашку на фондовому ринку

Стів Генке, професор прикладної економіки в Університеті Джонса Гопкінса, заявив, що Федеральна резервна система вже відмовилася від боротьби з інфляцією та під політичним тиском адміністрації президента США Дональда Трампа розвертається в бік м’якшої монетарної політики

Цей поворот утримуватиме ціни високими та роздуватиме бульбашки на ринках активів. На його думку, нещодавні атаки на ФРС спрямовані на те, щоб змусити регулятора послабити монетарні умови.

«Це хитрість, і вона намагається примусити ФРС послабити монетарну політику, що, як на мене, було б погано, бо щойно вийшли інфляційні цифри за грудень: 2,7% загальної інфляції CPI — стільки ж, скільки було в листопаді», — сказав Генке.

Індекс споживчих цін на рівні 2,7% все ще суттєво перевищує ціль ФРС у 2%, і, за словами професора, центробанк уже змінив курс. Зокрема, у грудні він зупинив кількісне згортання та знову почав розширювати свій баланс, оголосивши плани купити казначейські векселі на $40 млрд. Це, каже Генке, означає монетизацію дефіциту.

«Як би ви це не вимірювали, у нас є бульбашка… Усі сировинні товари підуть угору, а на фондовому ринку у нас точно є бульбашка», — додав він.

Монетизація державного боргу неминуче підживлює зростання цін. Коли дефіцит монетизують, грошова маса зростає. А більша грошова маса, як наслідок, веде до більшої інфляції. Генке також різко розкритикував пропозицію Трампа обмежити відсоткові ставки за кредитними картками на рівні 10%, назвавши це прямими ціновими обмеженнями.

Крім того, економіст вказав на майбутні регуляторні зміни, які дадуть комерційним банкам — а саме вони створюють більшість грошей — більшу здатність до кредитування.

Зокрема, за наявності більшого обсягу надлишкових резервів банки матимуть набагато «більші гармати», що дозволить їм нарощувати кредитування та ще більше прискорювати зростання грошової маси.

«ФРС розвернулася від посилення монетарної політики та зниження інфляції до цільових 2%. Вони перейшли з режиму посилення до режиму послаблення, і, як на мене, цей режим послаблення триватиме — і саме цього хоче Трамп», — сказав Генке.

Надалі, прогнозує Генке, м’якші гроші й далі підштовхуватимуть угору тверді активи. Він окремо вказав на рекордні максимуми золота, срібла, платини та міді, а також на те, що, за прогнозами, літій теж, схоже, розвертається до зростання.

Джерело: Finbold.