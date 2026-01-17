S&P 500 у 2026 році: головні прогнози експертів

S&P 500 завершив 2025 рік із сильним результатом, зафіксувавши ще один рік суттєвого зростання, яке значною мірою забезпечили технологічні компанії

Індекс закрив рік на рівні 6 845,50, що відповідає річному приросту приблизно на 16,4%. Це зростання продовжило імпульс попередніх років і стало третім поспіль роком двозначної дохідності для бенчмарку. Підтримкою слугували сильні корпоративні прибутки, особливо в технологіях та штучному інтелекті.

Попри певну волатильність наприкінці року, зокрема відкат у фінальних сесіях, через який індекс знизився в останній торговий день, загальний тренд залишався висхідним.

З поглядом у 2026 рік Волл-стріт очікує, що S&P 500 продовжить зростання завдяки збільшенню прибутків, технологічним інноваціям та стабільному політичному тлу.

Медіанні прогнози вказують на близько 7 600 наприкінці року, що означає приблизно 11% потенціалу зростання порівняно з 2025 роком, тоді як ширший діапазон оцінок передбачає приріст на 9–10%. Очікується, що прибуток на акцію (EPS) зросте приблизно до $306, тобто на близько 12,5%.

Погляд аналітиків на S&P 500 у 2026 році

Oppenheimer — серед найбільших оптимістів: компанія встановлює ціль на кінець року на рівні 8 100 для S&P 500. Це відповідає зростанню на 18% від поточних рівнів і відображає впевненість у збереженні ринкового імпульсу.

Цікаве по темі: 2 акції, які можуть досягти капіталізації $1 трлн у 2026 році

Deutsche Bank також налаштований по-бичачому й прогнозує індекс на рівні 8 000 наприкінці 2026 року, що передбачає потенціал підйому на 17%, посилаючись на можливість сильних економічних умов.

Morgan Stanley визначає ціль 7 800, що відповідає зростанню на 14%, і пов’язує це з прискоренням прибутків у секторах зростання за підтримки сприятливої політики.

Seaport Research також орієнтується на 7 800, що означає підйом на 14%, виходячи з продовження інновацій та зростання виручки в ключових галузях.

Evercore у базовому сценарії бачить S&P 500 на рівні 7 750, тобто на 13% вище, зауважуючи, що прориви в штучному інтелекті можуть підштовхнути індекс ще вище, тоді як ринкові корекції — опустити нижче.

RBC Capital так само називає ціль 7 750, що відповідає потенціалу зростання на 13%, із акцентом на стійкі фундаментальні показники економіки.

Citigroup встановлює ціль 7 700, що дорівнює приросту на 12%. Нарешті, Goldman Sachs очікує, що індекс досягне 7 600, що означає потенціал зростання на 11%, а оцінка прибутку — близько $305 на акцію завдяки зростанню виручки, яке ведуть технологічні компанії.

Джерело: Finbold.