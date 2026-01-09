Аналітик прогнозує «масштабну фінансову депресію» у 2026 році

Легендарний інвестор Даг Кейсі прогнозує «масштабну економічну депресію» у 2026 році, і лише поодинокі активи, на його думку, зможуть стати захистом від її наслідків

У інтерв’ю Девіду Ліну Кейсі поділився своїми міркуваннями щодо ринків, валют і рівня життя. Він стверджує, що економіка США наближається до критичної точки після років зростання, підживленого боргами, та знецінення долара.

Окрім цього, голова Casey Research вважає, що зростання фондового ринку дедалі більше зосереджується у вузькому колі великих технологічних компаній і фірм у сфері штучного інтелекту, і проводить паралелі з бульбашкою доткомів.

«Штучний інтелект працюватиме, але гроші, які сьогодні в нього вкладають, — це передчасно й небезпечно переоцінено», — зазначив він.

У результаті Кейсі каже, що й надалі займає оборонну позицію: віддає перевагу золоту, сріблу та окремим товарам як захисту від того, що він вважає дедалі нестабільнішою фінансовою системою.

Слабкий долар підштовхує золото та срібло

Коментуючи стрімке зростання цін на дорогоцінні метали, Кейсі у своєму звичному контрарному стилі заявив, що «прямолінійні» рухи ціни зазвичай викликають у нього бажання продавати. Водночас він підкреслив: золото й срібло мають залишатися довгостроковими активами.

«Цей графік мене дуже лякає, — попередив інвестор, маючи на увазі нещодавній стрибок срібла. — Але з огляду на те, наскільки нестабільною є монетарна ситуація у світі, я дуже радий і надалі володіти своїм фізичним сріблом».

Основним чинником зростання так званих захисних активів він назвав структурну слабкість долара США. Зокрема, Кейсі вважає, що федеральний уряд «загнав себе в кут», змушуючи Федеральну резервну систему щороку створювати трильйони доларів лише для фінансування постійних дефіцитів.

Економіка США «прямує до бійні»

Кейсі також розкритикував нещодавній оптимізм навколо економічного зростання США, заперечивши твердження, що сильні показники ВВП автоматично означають зростання добробуту пересічних американців.

Зокрема, визнаючи, що економіка США випереджає «кораблі, що тонуть», такі як Європа, він стверджує: ця відносна сила вводить в оману, бо просто робить США «найкращим на вигляд конем на шляху до бійні».

Він також поставив під сумнів надійність урядових даних, заявивши, що не довіряє офіційній статистиці американських відомств більше, ніж статистиці країн із хронічно нестабільними економіками. Водночас один із найгучніших аргументів Кейсі полягає в тому, що американці із річним доходом менше ніж $140 000 фактично наближаються до бідності, якщо враховувати реальну вартість життя.

Джерело: Finbold.