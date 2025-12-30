Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2025 як Воррен Баффет

Воррен Баффет і досі залишається найвідомішим інвестором усіх часів. Його підхід — терпіння й холодний розрахунок замість гонитви за хайпом на фінансових ринках. Але що було б, якби на початку 2025 року ви інвестували $1 000 так, ніби повторюєте його портфель?

Згідно з останньою звітністю 13F, поданою 30 вересня 2025 року, холдинг Баффета Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) мав частки в широкому спектрі компаній.

Близько 70% вартості портфеля припадало лише на п’ять компаній: Apple (NASDAQ: AAPL) — 23%, American Express (NYSE: AXP) — 19%, Bank of America (NYSE: BAC) — 11%, Coca-Cola (NYSE: KO) — 9,9% і Chevron (NYSE: CVX) — 7,1%.

Як показав себе портфель Воррена Баффета у 2025 році

Вражає, але всі п’ять акцій демонструють позитивну динаміку з початку року. Наприклад, Apple зросла більш ніж на 12% з початку року, так само як і Coca-Cola.

Ще краще виглядає Bank of America — його дохідність становить 26%, тоді як American Express додала понад 27%.

Найскромніше зростання показала Chevron — лише 2,2% за той самий період.

Скільки зараз коштувала б інвестиція $1 000 у портфель Баффета

Якщо припустити, що ви розподілили $1 000 порівну між п’ятьма акціями, згаданими вище, загальна вартість вашого портфеля зараз була б середнім значенням їхньої індивідуальної дохідності.

Іншими словами, інвестиція на початку 2025 року зараз коштувала б приблизно $1 158, тобто принесла б 15,8% прибутковості. Для порівняння: індекс S&P 500 за той самий період показав дохідність 18%.

Водночас варто зазначити, що це досить спрощений спосіб повторити структуру активів «Оракула з Омахи». Тому такий гіпотетичний портфель — лише ілюстрація й не відображає реальної інвестиційної практики Баффета.

Нагадаємо, що хоча Баффет протягом років неодноразово змінював структуру свого портфеля, інвестори з помірним капіталом — навіть у розмірі $100 — можуть наслідувати його підхід, придбавши деякі з останніх акцій, на які він зробив ставку.

