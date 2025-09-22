Воррен Баффет позбувся надзвичайно прибуткової акції: чому

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) остаточно вийшов з багаторічної інвестиції у китайського виробника електромобілів BYD. Цей крок став завершенням однієї з найуспішніших ставок в історії інвесткомпанії

Спершу, у 2008 році, Berkshire придбав 225 млн акцій BYD за $230 млн за наполяганням Чарлі Манґера. За 17 років ця частка зросла майже на 3 900%, сягнувши піку близько $9 млрд у другому кварталі 2022 року, свідчать фінансові звіти компанії.

Вихід відбувався поступово: у серпні 2022 року Berkshire почав скорочувати частку, а вже до червня 2023 року продав майже 76% пакета, знизивши володіння до менш ніж 5%. На цьому рівні компанія більше не була зобов’язана звітувати про додаткові продажі згідно з правилами Гонконгу. На початку 2024 року документи показували падіння вартості інвестиції з $5,1 млрд у третьому кварталі 2022-го до $1,7 млрд у другому кварталі 2024-го. А вже у першому кварталі 2025 року Berkshire Hathaway Energy, яка тримала позицію, відобразила її вартість на рівні нуля.

Ця інвестиція увійшла до числа найбільш прибуткових у кар’єрі Баффета, ще раз підкріпивши його репутацію одного з найпроникливіших інвесторів світу.

Важкі часи для BYD

Цікаво, що вихід із активу збігся з одним із найскладніших періодів для BYD. Конкурент Tesla (NASDAQ: TSLA) нещодавно зафіксував перше квартальне падіння прибутку за останні три з половиною роки, адже ринок електромобілів у Китаї стикається зі спадом попиту та дедалі жорсткішою ціновою конкуренцією.

Внутрішні продажі, які становлять 80% постачань компанії, скорочуються вже чотири місяці поспіль. Це змусило BYD урізати план з продажів на 2025 рік на 16%. Розширення на ринки Азії та Латинської Америки триває, але європейський напрям зіштовхнувся з тарифами до 35%. У США компанія взагалі відрізана від ринку 100% митами, запровадженими для захисту місцевих виробників.

Попри те що у 2023 році BYD обійшов Tesla і став найбільшим виробником електромобілів у світі, його амбітна мета — отримувати понад половину продажів поза межами Китаю до 2030 року — стає дедалі менш досяжною.

Варто зазначити, що на початку цього року BYD становив серйозну конкуренцію Tesla на ключових ринках Європи саме тоді, коли американський виробник страждав від падіння продажів і хвилі критики на адресу Ілона Маска через його політичні висловлювання.

За матеріалами finbold.com.