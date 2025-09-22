Золото може злетіти до $6 000 — прогноз економіста

Американський економіст і професор прикладної економіки Стів Генке спрогнозував, що золото може сягнути $6 000 у межах поточного циклу

Свій прогноз він озвучив, аналізуючи оцінки Goldman Sachs, які передбачають зростання ціни на золото до $5 000 у разі втрати незалежності Федеральною резервною системою та подальшого розгону інфляції. На відміну від банку, Генке зробив акцент на зростанні наявного доходу американців, що, на його думку, є надійним сигналом тривалого «бичачого» ринку.

«Це набагато простіша методологія, яка вже довела свою ефективність у минулому. Суть у тому, щоб подивитися, якою буде наступна вершина ціни золота, виходячи з попереднього піку. Якщо подивитися на ринок зараз — ми перебуваємо у періоді тривалого бичачого тренду, до якого я був прихильний майже від самого початку, — я вважаю, що пік цього циклу, ймовірно, становитиме близько $6 000», — заявив економіст.

«$6 000: чого ще вам треба?»

Золото продовжує демонструвати стійкість, нещодавно вийшовши з довготривалої графічної формації — симетричного трикутника. Це фігура технічного аналізу, яка відображає поступове звуження діапазону цін. Її прорив угору став сигналом стабільного попиту та спровокував нову хвилю зростання, ймовірно, на тлі змін у макроекономічних умовах.

Відповідаючи на запитання про вплив прогнозованої ціни на долар США в умовах інфляції, Генке знову підкреслив, що такі сценарії не враховуються у його розрахунках.

Економіст відкинув думку, що для подальшого зростання золота потрібні «серйозний економічний шок» або «апокаліптичні сценарії». Натомість він знову виділив рівень наявного доходу та історичні закономірності як достатню основу для свого прогнозу.

«Це веде в хащі з купою припущень та умов. Але головне інше: ми ж говоримо про ринок золота. А де зараз золото? Чи перебуває ринок у «булі»? Так. Чи триватиме цей «бик»? Так. Де він, імовірно, досягне вершини? Зараз це $6 000. Чого ще вам треба?»

Генке також зазначив, що його прогнози та прогнози Goldman Sachs перебувають приблизно в одній площині. Ціль у $5 000 є результатом даних та припущень банку, і вона може справдитися, наприклад, у разі обвалу долара.

Водночас позначка у $6 000 — це власна оцінка професора, яка ґрунтується на інших параметрах, зокрема на історичних трендах, таких як «бичачий» ринок 2022 року, та на поточній фазі циклу.

За матеріалами finbold.com.