Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

1,23 трлн грн кредитів позичили українці та бізнес станом на початок серпня 2025 року за даними Нацбанку України. Це на 15% більше, ніж на той самий період торік, та на 26% більше, ніж до початку повномасштабної. Основні позичальники — бізнес (74%), але найшвидше зростають кредити громадян (+22% за рік). Водночас сума депозитів у 2,3 раза більша за суму кредитів. Понад третина цих депозитів — у валюті

1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної.

Переважно, гроші позичав бізнес — 909,3 млрд грн (74%), тоді як на громадян припадає 316,1 млрд грн. При цьому обсяг кредитів для українців збільшився на 22% за рік, тоді як для компаній — лише на 13%.

Після початку повномасштабного вторгнення фінансові установи різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла. Так, у квітні 2023 року кредитний портфель населення становив лише 205,4 млрд грн. Проте вже з літа 2023 року ситуація стабілізувалась. У результаті за два роки кредитування українців зросло у півтора раза, а для бізнесу — на чверть.

Здебільшого беруть кредити у гривні: 97% кредитів людей та 72% — бізнесу. Валютні позики українців залишаються мінімальним: лише 3% (239 млн дол., або 10 млрд грн у гривневому еквіваленті), причому понад 90% з них є непрацюючими.

На відміну від кредитів, обсяг депозитів в українських банках постійно зростає. 2,79 трлн грн розмістили на рахунках клієнти банків станом на початок серпня 2025 року. Це у 2,3 раза більше, ніж взяли в кредит.

Бізнес тримає на депозитах 1,49 трлн грн (53%), населення — 1,3 трлн грн (47%). Проте темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку повномасштабної війни вони зростали на 30% щороку, то зараз лише на 11%.

Гривневі депозити стабільно зростають, тоді як валютні у перші місяці війни зменшилися на 15%. Нині ж вони перевищують рівень липня 2021 року: у бізнесу на 21%, у населення — на 10%.

Загалом частка валютних депозитів становить 28% у бізнесу та 34% у громадян станом на серпень 2025 року. Це означає, що понад третину своїх заощаджень українці й надалі тримають у валюті.

