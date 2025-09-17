close-btn
Держборг України у 2026 році перевищить ВВП

17.09.2025 12:40
Ольга Деркач

Кабінет міністрів України заклав у проєкті держбюджету-2026 рекордний дефіцит і безпрецедентний рівень боргового навантаження. Згідно з пояснювальною запискою, дефіцит держбюджету наступного року очікується на рівні 18,4% ВВП, з яких 17,2% припадає на загальний фонд

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту про держбюджет на наступний рік.

Для його покриття планується масштабне залучення позик: 2,43 трлн грн, з яких понад 2 трлн грн — зовнішні кредити та гранти від партнерів, і лише 420 млрд грн — внутрішні запозичення. Водночас виплати за старими боргами становитимуть 657 млрд грн, з яких майже 80% — внутрішні.

Середня ставка за внутрішніми запозиченнями прогнозується на рівні 17,1% річних, за зовнішніми — близько 5%. Витрати на обслуговування держборгу лише у 2026 році оцінюються у 513 млрд грн, що дорівнює видаткам на оборону у кількох попередніх роках.

Ключовий сигнал документа — різке зростання боргового тягаря. На кінець 2026 року державний борг сягне 10,47 трлн грн, що становитиме 101,6% від ВВП. Тобто обсяг боргу вперше перевищить прогнозовану величину всієї економіки країни. Додатково гарантований державою борг зросте до 456 млрд грн (4,4% ВВП).

Цікаве по темі: Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

При цьому структура боргу залишається критично залежною від зовнішніх кредиторів: 80,1% боргу буде зовнішнім, тоді як частка внутрішнього складе лише 19,9%. Це підсилює вразливість України до змін на світових ринках та політичних рішень партнерів.

В уряді наголошують, що пріоритетом є залучення довгострокових пільгових кредитів та грантів на фінансування оборони, енергетики, інфраструктурних проєктів та соціальної сфери. Зокрема, планується використати кошти на відновлення об’єктів, зруйнованих війною, модернізацію енергосистеми, підтримку медицини й освіти.

Таким чином, бюджет-2026 демонструє подвійний виклик: з одного боку, він забезпечує фінансування критичних потреб у воєнний час, з іншого — закладає рекордну залежність від боргового ресурсу, що перевищує розмір усієї економіки.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
