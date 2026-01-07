Вчені попередили про наближення магнітної бурі

За даними аналітиків Meteoagent останні декілька тижнів К-індекс (сила магнітних бур) тримається на низьких рівнях — у зеленій та жовтій зоні (нижче 4-5 балів за 9-ти бальною шкалою). Лише 2 січня показник сягнув 5 балів. Однак вже 9 січня 2026 року очікується нова магнітна буря

Сьогодні, 7 січня, фіксуються низькі показники К-індексу — 1,7 бала (зауважимо, що точніші дані будуть тільки завтра). Такий же показник очікується і завтра. При цьому, попри відсутність сильних сплесків на Сонці, на 9 січня фахівці прогнозують магнітну бурю щонайменше на рівні 5 балів.

Також зауважимо, що експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

2025 рік виявився надзвичайно складним на магнітні бурі й загалом запам’ятався підвищеною сонячною активністю. Сонце перебувало поблизу піку свого багаторічного циклу, тож спалахи та корональні викиди маси траплялися частіше і були потужнішими. Упродовж року геомагнітні збурення регулярно накривали Землю, спричиняючи бурі різної інтенсивності — від помірних до сильних, із відчутними наслідками для технологій та людей.

Найбільше це відчули метеозалежні люди, для яких періоди підвищеної геомагнітної активності часто супроводжувалися головним болем, коливаннями тиску, слабкістю та порушеннями сну. Водночас магнітні бурі стали викликом і для інфраструктури: оператори зв’язку та енергосистем фіксували вплив на стабільність радіосигналів, точність навігації та роботу супутників. У підсумку 2025-й став роком, коли космічна погода все частіше виходила за межі наукових зведень і ставала фактором, який враховують у повсякденному житті та роботі критичних систем.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, які виникають через взаємодію магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас вважається слабким;

M-клас — середнім і сильним;

а X-клас — найпотужнішим, що найчастіше провокує сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя Сонце регулярно демонструвало спалахи рівня М1–М4, які супроводжувалися корональними викидами маси. Коли потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення — саме так формуються магнітні бурі.

Наприклад, 8 грудня стався спалах на Сонці на рівні X (найвищий показник).

Як це впливає на людину

Найчастіше дискомфорт виникає у тих, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми, а також у людей із хронічними захворюваннями. Водночас лікарі наголошують, що магнітні бурі не є прямою загрозою для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля та загальний стрес для нервової системи.

Як зменшити вплив

У дні підвищеної сонячної активності медики радять дотримуватися простих правил:

не перевантажувати організм і робити легкі фізичні вправи;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю;

зменшити споживання кави й енергетичних напоїв;

а також забезпечити повноцінний сон.

Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря — це допоможе легше пережити періоди геомагнітних збурень.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться і у першій половині 2026 року, але інтенсивність поступово спадатиме. Це означає, що магнітні бурі й надалі залишатимуться регулярним явищем, а попередження про «космічну погоду» варто сприймати як практичний сигнал — планувати навантаження, берегти сон і уважніше ставитися до самопочуття.

