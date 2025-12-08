close-btn
PaySpaceMagazine

Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці

08.12.2025 19:00
Микола Деркач

На Сонці стався потужний спалах, який спричинив корональний викид маси (CME) у напрямку Землі. Через це найближчими днями можливі коливання магнітного поля планети та магнітні бурі на рівні 6-8 балів

Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці

Фото: chatgpt.com

За даними фахівців, 6 грудня зафіксували спалах класу M8. Очікується, що його наслідки сягнуть Землі 9 грудня та можуть спричинити геомагнітні бурі середньої та сильної інтенсивності — від G2 до G3 (К-індекс близько 7 за 9 бальною шкалою).

Зауважимо, що за даними Meteoagent, сьогодні, 8 грудня, стався ще один спалах на Сонці, значно сильніший, ніж попередній — його оцінюють на рівні X (найвищий показник). Тобто через 2-4 дні магнітні бурі тільки посиляться.

Нагадаємо, що спад інтенсивності магнітних бур за останні два місяці тривав лише з 18 по 22 листопада, після чого К-індекс знову почав зростати. З того часу лише 2 та 6 лютого цей показник не був у червоній зоні (4 і 4,4 балів відповідно).

Раніше ми писали, що 1 грудня рівень сонячного спалаху (Solar Flare) також сягнув найвищої позначки — X. Це тривожна тенденція, яка пояснюється тим, що Сонце цього року перебуває на піку свого багаторічного циклу активності. Цей процес супроводжується частішими спалахами та корональними викидами маси, через що магнітні бурі стали інтенсивнішими і трапляються частіше.

Одночасно експерти фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Новий суперконтинет знищить людство — учені 08.12.2025

Новий суперконтинет знищить людство — учені
Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці 04.12.2025

Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці
Потужні магнітні бурі знову накрили Землю: Кр-індекс досяг 7 балів 26.11.2025

Потужні магнітні бурі знову накрили Землю: Кр-індекс досяг 7 балів
Надпотужні магнітні бурі накрили Землю: Кр-індекс майже досяг максимуму 14.11.2025

Надпотужні магнітні бурі накрили Землю: Кр-індекс майже досяг максимуму
Вчені попередили про потужні магнітні бурі 07.11.2025

Вчені попередили про потужні магнітні бурі
Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам 04.11.2025

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  20:20

Кити ставлять на зростання цієї криптовалюти, поки ринок відновлюється

 Сьогодні  19:40

ФГВФО виставить на аукціон активи шести банків

 Сьогодні  19:00

Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці

 Сьогодні  18:20

Новий суперконтинет знищить людство — учені

 Сьогодні  17:00

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:20

XRP додав понад $4 млрд за добу та подає позитивні сигнали

 Сьогодні  15:40

Україна увійшла до топ-5 країн за обсягом Біткоїн-резервів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.