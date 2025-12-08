Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці

На Сонці стався потужний спалах, який спричинив корональний викид маси (CME) у напрямку Землі. Через це найближчими днями можливі коливання магнітного поля планети та магнітні бурі на рівні 6-8 балів

За даними фахівців, 6 грудня зафіксували спалах класу M8. Очікується, що його наслідки сягнуть Землі 9 грудня та можуть спричинити геомагнітні бурі середньої та сильної інтенсивності — від G2 до G3 (К-індекс близько 7 за 9 бальною шкалою).

Зауважимо, що за даними Meteoagent, сьогодні, 8 грудня, стався ще один спалах на Сонці, значно сильніший, ніж попередній — його оцінюють на рівні X (найвищий показник). Тобто через 2-4 дні магнітні бурі тільки посиляться.

Нагадаємо, що спад інтенсивності магнітних бур за останні два місяці тривав лише з 18 по 22 листопада, після чого К-індекс знову почав зростати. З того часу лише 2 та 6 лютого цей показник не був у червоній зоні (4 і 4,4 балів відповідно).

Раніше ми писали, що 1 грудня рівень сонячного спалаху (Solar Flare) також сягнув найвищої позначки — X. Це тривожна тенденція, яка пояснюється тим, що Сонце цього року перебуває на піку свого багаторічного циклу активності. Цей процес супроводжується частішими спалахами та корональними викидами маси, через що магнітні бурі стали інтенсивнішими і трапляються частіше.

Одночасно експерти фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати