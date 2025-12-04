close-btn
Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці

04.12.2025 13:40
Микола Деркач

Після нещодавнього спаду інтенсивності магнітних бур, що тривав з 18 по 22 листопада, К-індекс знову почав зростати. З того часу лише один день (2 лютого) цей показник не був у червоній зоні

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

За даними Meteoagent, вчора, 3 грудня, К-індекс сягнув 7 балів (із 9 можливих). Прогноз на сьогодні, 4 грудня, — 6 балів, однак точна оцінка стане відома лише завтра. Нагадаємо, що червона зона починається з 5 балів та означає значну геомагнітну активність, що здатна впливати на живі організми та електроніку. На завтра попередніх даних ще немає.

Окрім магнітних бур спостерігаються і сильні спалахи на Сонці. Зокрема, 1 грудня показник Solar Flare сягнув найвищої позначки — X. Сьогодні фіксується рівень M6, що також в червоній зоні і означає, що очікувати спаду геомагнітної активності Землі не слід.

Нагадаємо, що цьогоріч Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, і це супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота та сила магнітних бур.

Одночасно експерти фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Читайте також: Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
