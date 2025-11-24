Скільки «живе» ФОП в Україні — Опендатабот

В Україні більше айтівців закривають свої ФОПи, аніж відкривають нові: -7,5 тисячі підприємців від початку року

Загалом ІТ-ФОПи серед «довгожителів»: майже 4 роки складає середня тривалість існування ФОП тих, хто працював у сфері компʼютерного програмування та закрився цього року. Найстаріший бізнес з-поміж тих, хто закрився цьогоріч, пропрацював 34 роки.

18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування з’явилось цьогоріч — за рік кількість новачків у сфері майже не змінилась. Натомість чинні бізнеси закриваються все активніше: 26 158 айті-підприємців завершили свою діяльність.

Загалом за рік втрати в галузі зросли втричі: — 7 553 фопів лише за десять місяців цьогоріч.

Найбільше нових ІТ-ФОПів традиційно зареєстровано у Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338). Водночас позитивний баланс — коли відкрилося більше, ніж закрилося — зберігся лише у двох регіонах: на Волині (+19 фопів) та Тернопільщині (+12).

Цікаве по темі: Де в Україні відкривають найбільше ФОПів

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки — 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-ФОПів не перевищує чоловічу — це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Середня «тривалість життя» ФОПа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий ІТ-ФОП припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991-го.

Втім закриття ФОПів не обов’язково свідчить про кризу у галузі — скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, цьогоріч 57% айтівців працюють як ФОПи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022-го — 87%.

Водночас кількість вакансій в ІТ-сфері лише за рік лише зросла. Так, якщо за 10 місяців минулого року було розміщено 72 396 пропозицій про роботу для айтівців, за цей самий час цьогоріч таких пропозицій вже на 11% більше: 80 297.

Джерело: Опендатабот.