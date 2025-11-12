close-btn
PaySpaceMagazine

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

12.11.2025 11:20
Микола Деркач

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, не мають права здійснювати види господарської діяльності, не внесені до їхніх облікових даних та які відсутні у реєстрі платників єдиного податку

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, – підстава для втрати права на спрощену систему і переходу на загальну систему оподаткування (пп. 7 п. 298.2.3 ПКУ).

Перейти на загальну систему такий платник повинен з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому така діяльність здійснювалася (п.п. 7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Якщо вид діяльності змінюється – необхідно подати зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), а потім оновити дані у податковій службі.

Нагадуємо: у ЄДР містяться усі відомості про ФОП, зокрема види господарської діяльності.

Саме інформація з ЄДР є підставою для внесення змін до облікових даних платників податків (п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України).

Інформація про зміни у відомостях ФОП автоматично передається з ЄДР до інформаційних систем Державної податкової служби України в електронній формі.

Це відбувається з інтервалом до двох годин після проведення реєстраційної дії.

Читайте також: В Україні готують заміну КВЕДам

Приклад

Програміст, фізична особа – підприємець на 2 групі єдиного податку. При реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в реєстрі платників єдиного податку зазначено КВЕД _62.01 – Комп’ютерне програмування.

Але вирішив розширити свою діяльність та відкрити кафе.

Для цього необхідно:

Внести в ЄДР зміни шляхом додавання КВЕД_56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Подати заяву до податкової про внесення змін до реєстру платників єдиного податку з додаванням КВЕД_56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Після цих дій ФОП може здійснювати діяльність з надання послуг харчування.

Детальніше за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

Де в ЄС українці найчастіше знаходять роботу

S&P 500 подає сигнал великого обвалу

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України 12.11.2025

Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України
Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев 11.11.2025

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев
Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі 11.11.2025

Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі
Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії 11.11.2025

Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії
В Україні готують заміну КВЕДам 10.11.2025

В Україні готують заміну КВЕДам
Roshen відкрила перший фірмовий магазин у ЄС 10.11.2025

Roshen відкрила перший фірмовий магазин у ЄС
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  17:10

Дія потрапила до Книги світових рекордів

 Сьогодні  16:00

НКЦПФР відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні

 Сьогодні  14:50

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

 Сьогодні  13:40

Як змінився фінансовий ринок України у жовтні 2025 — НБУ

 Сьогодні  12:30

Біткоїн може впасти до $50 тис. — аналітик Bloomberg

 Сьогодні  11:20

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

 Сьогодні  10:51

Інтернет-еквайринг: як hutko спрощує платежі для бізнесу в Україні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.