Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, не мають права здійснювати види господарської діяльності, не внесені до їхніх облікових даних та які відсутні у реєстрі платників єдиного податку

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, – підстава для втрати права на спрощену систему і переходу на загальну систему оподаткування (пп. 7 п. 298.2.3 ПКУ).

Перейти на загальну систему такий платник повинен з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому така діяльність здійснювалася (п.п. 7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Якщо вид діяльності змінюється – необхідно подати зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), а потім оновити дані у податковій службі.

Нагадуємо: у ЄДР містяться усі відомості про ФОП, зокрема види господарської діяльності.

Саме інформація з ЄДР є підставою для внесення змін до облікових даних платників податків (п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України).

Інформація про зміни у відомостях ФОП автоматично передається з ЄДР до інформаційних систем Державної податкової служби України в електронній формі.

Це відбувається з інтервалом до двох годин після проведення реєстраційної дії.

Читайте також: В Україні готують заміну КВЕДам

Приклад

Програміст, фізична особа – підприємець на 2 групі єдиного податку. При реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в реєстрі платників єдиного податку зазначено КВЕД _62.01 – Комп’ютерне програмування.

Але вирішив розширити свою діяльність та відкрити кафе.

Для цього необхідно:

Внести в ЄДР зміни шляхом додавання КВЕД_56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Подати заяву до податкової про внесення змін до реєстру платників єдиного податку з додаванням КВЕД_56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Після цих дій ФОП може здійснювати діяльність з надання послуг харчування.

