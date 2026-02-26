close-btn
Comfy планує стати маркетплейсом

26.02.2026 10:10
Ольга Деркач

Український ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy почав випробовувати для себе маркетплейс-модель. На сайті компанії з’явилася опція замовляти товари, які продають сторонні продавці

Фото: freepik.com

Про запуск тестування Forbes-Україна розповів e-commerce-директор Comfy Олександр Боєв, пише Fintech Insider.

Пілот запустили в середині лютого, а тривати він має приблизно два тижні. У Comfy пояснюють, що насамперед хочуть перевірити, як працюють нові сценарії в картках товарів, а також зібрати фідбек від клієнтів щодо оновленого інтерфейсу. Чи розгортати формат ширше, компанія вирішуватиме вже після підбиття підсумків і аналізу результатів тесту.

На старті до маркетплейсу підключили продавців у категоріях, які не є типовими для цього ритейлера. Серед перших позицій, що з’явилися на сайті, зокрема, були дитячі підгузки. Така логіка дозволяє протестувати нову схему роботи обережно — не зачіпаючи ключовий асортимент техніки та електроніки й не створюючи ризиків для основного бізнесу.

Цікаве по темі: Київстар може купити частку Comfy — Forbes

Раніше засновник Comfy Станіслав Роніс озвучував масштабне бачення розвитку компанії: упродовж перших трьох років Comfy планує увійти до трійки найбільших українських маркетплейсів, у наступні три роки — вийти на перше місце, а до 2035 року — стати беззаперечним лідером електронної комерції в Україні.

Нагадаємо, що Comfy підтвердив свою відкритість до етичного хакінгу, зробивши публічну виплату у розмірі 200 000 грн спеціалісту з кібербезпеки Вадиму Савченку. Саме він виявив серйозну уразливість у механізмі нарахування бонусів в онлайн-магазині компанії. Виявлений ним баг дозволяв багаторазово отримувати бонусні нарахування в межах маркетингової акції, що могло призвести до неконтрольованого накопичення бонусних коштів. Після ретельної перевірки й технічного аналізу компанія підтвердила факт існування уразливості, прорахувала можливі фінансові наслідки та оперативно виправила проблему.

