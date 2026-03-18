НБУ оштрафував Укрпошту та ще одну фінкомпанію

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу одразу до двох учасників фінансового ринку — Укрпошти та страхової компанії Велес. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і страхування, які регулятор виявив під час безвиїзного нагляду. У обох випадках йдеться про недотримання встановлених правил звітності та взаємодії з НБУ

Що сталося з Укрпоштою

АТ «Укрпошта» отримала штраф у розмірі 255 000 грн.

Як повідомив регулятор, компанія не подала до Національного банку запитувану інформацію, документи та/або їх копії у встановлені строки. Йдеться про вимоги, передбачені законодавством України, що регулює діяльність на платіжному ринку, зокрема Законом України Про платіжні послуги.

Порушення встановили за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю компанії. Рішення про застосування штрафу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжної інфраструктури НБУ 16 березня 2026 року.

Укрпошта має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Санкції проти страхової компанії Велес

ПРАТ «СК Велес» отримала одразу два заходи впливу — штраф і письмове застереження.

Штраф у розмірі 259 410 грн накладено за порушення правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку. Ці правила затверджені постановою НБУ №123 від 25 листопада 2021 року (зі змінами).

Як і у випадку з Укрпоштою, порушення виявили під час безвиїзного нагляду. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 16 березня 2026 року.

Страхова компанія повинна сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням, яке починає діяти після його доведення до відома компанії.

Окрім фінансового покарання, НБУ застосував до «Велес» письмове застереження. Його винесли за порушення окремих вимог Закону України Про страхування.

Компанію зобов’язали усунути виявлені порушення, а також причини та умови, що до них призвели, до 16 квітня 2026 року.

