НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії та оштрафував страховика

13.05.2026 11:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу одразу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ «Схід Фінанс» та ПрАТ «Європейський страховий альянс»

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 травня 2026 року.

У випадку зі «Схід Фінанс» регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії. Йдеться про надання таких послуг, як факторинг та кредитування коштами й банківськими металами.

Як пояснили в НБУ, підставою для такого рішення стала відмова компанії допустити інспекційну групу до проведення позапланової перевірки. У лютому-березні 2026 року Нацбанк намагався провести інспекцію, однак представники компанії не надали документи та інформацію, необхідні для перевірки.

У регуляторі наголосили, що такі дії унеможливили проведення інспекційної перевірки та досягнення її мети. Відповідно до законодавства це є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії.

Із 11 травня 2026 року «Схід Фінанс» втратила право надавати фінансові послуги, укладати нові договори, продовжувати строки дії чинних угод або збільшувати зобов’язання за ними.

Також Нацбанк повідомив про санкції щодо ПрАТ «Європейський страховий альянс». Компанію оштрафували за порушення вимог законодавства у сфері страхування та нормативно-правових актів НБУ, які регулюють діяльність небанківських фінансових установ.

Порушення були виявлені під час планової інспекційної перевірки, яку проводив Департамент інспектування Національного банку.

За результатами перевірки страховика оштрафували на $2,4 млн грн за порушення вимог закону «Про страхування» та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Ще $129 705 штрафу компанія отримала за порушення правил складання та подання звітності до НБУ.

У Нацбанку зазначили, що «Європейський страховий альянс» має сплатити штрафи протягом місяця після набрання рішеннями чинності.

