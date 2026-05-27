НБУ ввів в обіг дві нові монети

27.05.2026 15:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені Сумській та Чернігівській областям — регіонам, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення росії та стали символами стійкості прикордонних громад

Фото: bank.gov.ua

Нові монети отримали назви «Ми сильні. Ми разом. Сумська область» та «Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область». Їхній номінал становить ₴10.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що серія «Ми сильні. Ми разом» є своєрідним літописом української єдності та незламності.

«Сумщина і Чернігівщина — регіони, які одними з перших прийняли на себе удар повномасштабного вторгнення та продемонстрували світу силу українського характеру. Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели: справжня міць держави — у єдності її людей», — наголосив він.

За словами Пишного, нові монети мають закарбувати пам’ять про стійкість, взаємну підтримку та незламний дух жителів Сумської та Чернігівської областей.

Монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Їхній аверс повторює дизайн стандартної обігової монети номіналом ₴10 зразка 2018 року. У центрі розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

Головним елементом реверсу стала стилізована мапа України з адміністративними межами областей. На кожній монеті окремо виділено регіон, якому вона присвячена: Сумську або Чернігівську область.

Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором виступив Володимир Дем’яненко.

У НБУ наголосили, що монети є повноцінними платіжними засобами. Вони прийматимуться без обмежень усіма фізичними та юридичними особами по всій території України для будь-яких видів платежів і банківських операцій за номіналом ₴10.

Регулятор поступово вводитиме монети в готівковий обіг через банки та інкасаторські компанії. Загальний тираж становитиме по 2 млн штук кожної монети.

Частину тиражу сформують у спеціальні нумізматичні ролики. Кожен міститиме 25 пам’ятних монет, а тираж роликів для кожного виду складе 15 тис. штук.

Придбати ролики можна буде через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Джерело: НБУ.

