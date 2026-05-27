НБУ ввів в обіг дві нові монети

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені Сумській та Чернігівській областям — регіонам, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення росії та стали символами стійкості прикордонних громад

Нові монети отримали назви «Ми сильні. Ми разом. Сумська область» та «Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область». Їхній номінал становить ₴10.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що серія «Ми сильні. Ми разом» є своєрідним літописом української єдності та незламності.

«Сумщина і Чернігівщина — регіони, які одними з перших прийняли на себе удар повномасштабного вторгнення та продемонстрували світу силу українського характеру. Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели: справжня міць держави — у єдності її людей», — наголосив він.

За словами Пишного, нові монети мають закарбувати пам’ять про стійкість, взаємну підтримку та незламний дух жителів Сумської та Чернігівської областей.

Монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Їхній аверс повторює дизайн стандартної обігової монети номіналом ₴10 зразка 2018 року. У центрі розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

Головним елементом реверсу стала стилізована мапа України з адміністративними межами областей. На кожній монеті окремо виділено регіон, якому вона присвячена: Сумську або Чернігівську область.

Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором виступив Володимир Дем’яненко.

У НБУ наголосили, що монети є повноцінними платіжними засобами. Вони прийматимуться без обмежень усіма фізичними та юридичними особами по всій території України для будь-яких видів платежів і банківських операцій за номіналом ₴10.

Регулятор поступово вводитиме монети в готівковий обіг через банки та інкасаторські компанії. Загальний тираж становитиме по 2 млн штук кожної монети.

Частину тиражу сформують у спеціальні нумізматичні ролики. Кожен міститиме 25 пам’ятних монет, а тираж роликів для кожного виду складе 15 тис. штук.

Придбати ролики можна буде через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Джерело: НБУ.