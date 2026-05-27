НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Національний банк України (НБУ) продовжує посилювати контроль за небанківським фінансовим ринком. 25 травня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив одразу два рішення щодо фінкомпаній — відкликання ліцензії у «Сіті Фін Альянс» та застосування письмового застереження до «Цикл Фінанс»

У випадку із «Сіті Фін Альянс» регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання послуг факторингу, а також надання коштів і банківських металів у кредит.

Як пояснили в НБУ, причиною стало перешкоджання проведенню планової інспекційної перевірки. У квітні 2026 року Нацбанк намагався провести перевірку компанії, однак у перший день інспекції була відсутня особа, уповноважена представляти інтереси установи.

У результаті перевірку провести не вдалося, що регулятор розцінив як відмову у проведенні інспекційної перевірки. Саме це стало підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії.

Такі повноваження НБУ передбачені законом «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також положенням про застосування коригувальних заходів та заходів впливу на ринку небанківських фінпослуг.

Окремо Нацбанк повідомив про застосування письмового застереження до «Цикл Фінанс».

За даними регулятора, під час нагляду були виявлені порушення вимог одразу кількох нормативно-правових актів НБУ. Зокрема, йдеться про порушення правил подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, вимог до авторизації надавачів фінансових послуг, а також норм щодо системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії.

У НБУ зазначили, що «Цикл Фінанс» зобов’язана усунути виявлені порушення та недоліки у встановлені строки.

Обидва рішення були ухвалені 25 травня 2026 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Водночас у Нацбанку нагадали, що відповідно до статті 56 закону «Про Національний банк України» адміністративні акти регулятора набирають чинності з моменту доведення їх до відома установ. Це може відбуватися шляхом надсилання поштою або електронною поштою відповідно до закону «Про адміністративну процедуру».

