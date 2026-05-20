НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Національний банк України (НБУ) оновив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема банківських карток. Регулятор заявляє, що зміни мають зробити платіжні операції прозорішими, знизити ризики використання фінансової інфраструктури у незаконній діяльності та посилити захист користувачів

Відповідна постанова №51 набирає чинності вже 20 травня 2026 року, а учасники платіжного ринку матимуть шість місяців для адаптації до нових вимог.

Одним із ключових нововведень стало розширення переліку інформації, яку еквайр передаватиме емітенту під час проведення платежу. Тепер під час оплати товарів або послуг у даних про отримувача мають зазначатися ідентифікаційні дані торговця.

Для юридичних осіб це буде код ЄДРПОУ, а для ФОП — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які офіційно використовують паспорт замість податкового номера.

У НБУ пояснюють, що такі зміни дадуть змогу точніше визначати отримувача коштів, а також зменшать ризики міскодингу — підміни коду категорії діяльності торговця (MCC). Саме через міскодинг, за оцінкою регулятора, платіжна інфраструктура може використовуватися у протиправних схемах або для приховування реального характеру діяльності.

Водночас для платежів за житлово-комунальні послуги передбачили спрощення. Еквайри зможуть зазначати у відомостях про отримувача власний код ЄДРПОУ замість окремих кодів кожного постачальника послуг. Це має спростити оплату комуналки однією транзакцією на користь кількох отримувачів.

Окремий блок змін стосується надання послуг еквайрингу фізичним особам. Нацбанк офіційно визначив категорії фізосіб, яким дозволено користуватися такими сервісами, а також встановив перелік інформації, яку еквайр повинен передавати емітенту за такими операціями.

Йдеться, зокрема, про офіційно зареєстрованих волонтерів, а також фізичних осіб, які мають договірні відносини із суб’єктами господарювання, що співпрацюють з еквайром. Як приклад у НБУ наводять продавців уживаних товарів на цифрових платформах та офіціантів, які отримують чайові.

Регулятор наголошує, що нові правила не вводять обмежень для волонтерських зборів або використання сучасних платіжних інструментів фізичними особами. Натомість вони мають зробити такі операції прозорішими та безпечнішими.

Також Національний банк розширив перелік обов’язкових реквізитів у квитанціях за платіжними операціями. Відтепер у них повинні зазначатися дані про отримувача платежу, сума комісії, призначення платежу та MCC-код категорії діяльності торговця.

У НБУ вважають, що це дозволить користувачам краще розуміти, кому саме вони надсилають кошти та за що сплачують.

Ще одна новація стосується онлайн-платежів. Еквайри будуть зобов’язані повідомляти користувачу своє повне найменування ще до моменту ініціювання операції в інтернеті. Це має підвищити прозорість онлайн-розрахунків та допомогти користувачам ідентифікувати фінансову установу, через яку проходить платіж.

У Нацбанку очікують, що оновлені правила сприятимуть детінізації економіки, розвитку цифрових сервісів та підвищенню довіри до платіжної інфраструктури України.

Джерело: НБУ.