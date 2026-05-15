НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні

15.05.2026 17:00
Микола Деркач

Нацбанк фіналізує підготовку нормативно-правових актів для реалізації закону щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні, як це рекомендує зазначений закон, просуваючись у межах передбаченого дедлайну – до 26 червня 2026 року.

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«Ми підтримуємо зв’язок з Комітетом Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики і на його прохання повідомили про поточний статус підготовки підзаконних актів у листі від 30 квітня 2026 року», — йдеться у заяві регулятора.

Наразі всі потрібні проєкти НПА підготовлено, триває їх юридична експертиза та внутрішнє узгодження. У переліку таких актів є зміни до:

  • Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні;
  • Положення про ліцензування банків;
  • Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
  • Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах;
  • Положення про застосування Національним банком України заходів впливу;
  • Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок;
  • Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні;
  • Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;
  • Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;
  • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Читайте також: Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

Окремі акти вже були винесені на громадське обговорення. Після проходження внутрішніх процедур зміни до зазначених вище нормативно-правових актів Національного банку будуть затверджені Правлінням НБУ.

«Фінансова інклюзія – важлива частина місії Національного банку. Ми визначили для себе амбітну ціль – створити найінклюзивнішу фінансову систему у світі. Цього року представимо Стратегію розвитку фінансової інклюзії, — зазначають у Нацбанку. — Робота триває. Вже провели першу робочу зустріч щодо створення банку фінансової інклюзії та практичних аспектів запуску нової моделі банківської діяльності в Україні із представниками NovaPay».

У НБУ заявили, що і надалі будуть консолідувати зусилля учасників ринку, разом впроваджуючи фундаментальні зміни у підходах до регулювання, фінансових продуктах та інфраструктурі. До діалогу запрошуються й інші компанії.

