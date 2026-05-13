BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій

Українці продовжують активніше користуватися Системою BankID НБУ для дистанційного отримання послуг. У І кварталі 2026 року кількість успішних електронних ідентифікацій через систему сягнула 33 млн, що на 7% більше порівняно з IV кварталом 2025 року

Про це повідомив Національний банк України у підсумках роботи системи за січень–березень.

Найбільше зростання зафіксували серед некомерційних сервісів. Кількість успішних ідентифікацій у цьому сегменті збільшилася на 33% — до 30,8 млн операцій. Йдеться про використання BankID НБУ для отримання державних, муніципальних та інших цифрових послуг.

Водночас у комерційному секторі показник зріс на 36% та досяг 2,2 млн успішних ідентифікацій. Систему дедалі частіше використовують фінансові компанії, онлайн-сервіси та бізнес для підтвердження особи клієнтів у дистанційному форматі.

У І кварталі 2026 року до системи приєдналися три нові абоненти — надавачі послуг. Серед них сервіс доставки Glovo, який використовуватиме BankID НБУ для підтвердження віку користувачів. Також до системи підключилися дві фінансові компанії, що спеціалізуються на видачі онлайн-кредитів.

Цікаве по темі: НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії та оштрафував страховика

Станом на кінець березня 2026 року Система BankID НБУ налічувала 38 банків-ідентифікаторів та 113 абонентів — надавачів послуг.

BankID НБУ — це державна система дистанційної ідентифікації, яка дозволяє громадянам підтверджувати особу онлайн через свої банки для отримання доступу до цифрових сервісів без необхідності особистого візиту до установ.

У НБУ зазначають, що популярність системи продовжує зростати на тлі розвитку цифрових послуг та попиту на швидку онлайн-верифікацію користувачів.

Раніше ми писали, як змінився небанківський ринок у квітні. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 749. Кількість банків, що мають ліцензію зменшилася на один — 59.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

НБУ змінив стратегію розвитку кредитування в Україні

Як зміниться інфляція в Україні у 2026-2028 — звіт НБУ