close-btn
PaySpaceMagazine

Запрацювали нові електронні сервіси для українців

15.05.2026 11:40
Микола Деркач

Податковий номер через е-Консул та Е-картка платника – нові цифрові можливості для українців в Україні та за кордоном

Запрацювали нові електронні сервіси для українців

Фото: magnific.com

Нові можливості отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) через систему е-Консул та в мобільному застосунку Дія були презентовані під час саміту Мінцифри. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Реалізація проєктів стала можливою завдяки спільній роботі Державної податкової служби, Міністерства закордонних справ, Мінцифри та міжнародних партнерів.

Завдяки сервісу оформлення РНОКПП для дітей віком до 18 років через систему е-Консул кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, може отримати Картку платника податків в електронному вигляді.

«Раніше для оформлення документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за кордоном, громадяни зверталися до закордонних дипломатичних установ. Через них направляли листи із копіями документів до Державної податкової служби, або поверталися тимчасово в Україну, щоб особисто звернутися до  Центру обслуговування платників.  Отримання картки займало від 2 до 4 тижнів», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

Відтепер електронну заяву та скани документів можна подати через систему е-Консул або особисто звернутися до закордонної дипломатичної установи.

За словами очільниці ДПС, процес оформлення Картки платників податків скоротиться в 10 разів. Отримати картку кожен зможе протягом 1-3 днів.

«Картка платника через систему «е-Консул» – це оптимізація часу та заощадження коштів платників податків на логістику, які раніше були необхідні для отримання цієї послуги. Готову картку платника податків можна легко перевірити в застосунку Дія», – зазначила Леся Карнаух.

Також відсьогодні завдяки сервісу е-Картка платника податків оформити податковий номер для дитини та замовити електронну картку платника податків можна онлайн у застосунку Дія – без відвідування податкової.

«Оформлення РНОКПП є найпопулярнішою адміністративною послугою серед платників. Торік ДПС оформила понад 600 тис. РНОКПП, із них 100 тис. – через Електронний кабінет платника. Щороку кількість електронних заяв на отримання картки платника податків зростає», – підкреслила Леся Карнаух.

Подати заяву можна всього за кілька хвилин, а готові документи будуть доступні прямо у смартфоні. Але залишається можливість як і раніше, звернутися за карткою особисто до органів ДПС або оформити її в Електронному кабінеті. Документи  мають однакову юридичну силу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органиПодаткова
google news
Новини по темі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій 13.05.2026

BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій
Visa представила нову технологію ідентифікації 13.05.2026

Visa представила нову технологію ідентифікації
Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись 12.05.2026

Повідомлення на смартфонах тепер будуть шифруватись
Що потрібно зробити до операції з корекції викривленої перегородки носа 12.05.2026

Що потрібно зробити до операції з корекції викривленої перегородки носа
Visa запускає нові ШІ-інструменти: що можуть 11.05.2026

Visa запускає нові ШІ-інструменти: що можуть

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  11:40

Запрацювали нові електронні сервіси для українців

 Сьогодні  10:20

Роберт Кійосакі назвав активи для захисту капіталу

 14.05.2026  19:20

Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

 14.05.2026  18:00

Земля розколюється: учені виявили ознаки нового тектонічного розлому

 14.05.2026  16:40

Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone

 14.05.2026  15:20

Членкиня наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрнафти» внесла 8 млн грн застави за Єрмака

 14.05.2026  14:20

Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.