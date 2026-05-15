Запрацювали нові електронні сервіси для українців

Податковий номер через е-Консул та Е-картка платника – нові цифрові можливості для українців в Україні та за кордоном

Нові можливості отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) через систему е-Консул та в мобільному застосунку Дія були презентовані під час саміту Мінцифри. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Реалізація проєктів стала можливою завдяки спільній роботі Державної податкової служби, Міністерства закордонних справ, Мінцифри та міжнародних партнерів.

Завдяки сервісу оформлення РНОКПП для дітей віком до 18 років через систему е-Консул кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, може отримати Картку платника податків в електронному вигляді.

«Раніше для оформлення документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за кордоном, громадяни зверталися до закордонних дипломатичних установ. Через них направляли листи із копіями документів до Державної податкової служби, або поверталися тимчасово в Україну, щоб особисто звернутися до Центру обслуговування платників. Отримання картки займало від 2 до 4 тижнів», — йдеться у повідомленні.

Відтепер електронну заяву та скани документів можна подати через систему е-Консул або особисто звернутися до закордонної дипломатичної установи.

За словами очільниці ДПС, процес оформлення Картки платників податків скоротиться в 10 разів. Отримати картку кожен зможе протягом 1-3 днів.

«Картка платника через систему «е-Консул» – це оптимізація часу та заощадження коштів платників податків на логістику, які раніше були необхідні для отримання цієї послуги. Готову картку платника податків можна легко перевірити в застосунку Дія», – зазначила Леся Карнаух.

Також відсьогодні завдяки сервісу е-Картка платника податків оформити податковий номер для дитини та замовити електронну картку платника податків можна онлайн у застосунку Дія – без відвідування податкової.

«Оформлення РНОКПП є найпопулярнішою адміністративною послугою серед платників. Торік ДПС оформила понад 600 тис. РНОКПП, із них 100 тис. – через Електронний кабінет платника. Щороку кількість електронних заяв на отримання картки платника податків зростає», – підкреслила Леся Карнаух.

Подати заяву можна всього за кілька хвилин, а готові документи будуть доступні прямо у смартфоні. Але залишається можливість як і раніше, звернутися за карткою особисто до органів ДПС або оформити її в Електронному кабінеті. Документи мають однакову юридичну силу.

