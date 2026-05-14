Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

Українські банки планують запровадити нові обмеження на перекази для частини підприємців та компаній. Йдеться про ліміти для новостворених і «сплячих» ФОПів та юросіб, які можуть набути чинності вже у серпні 2026 року в межах оновленого Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг»

За даними «Телеграф», документ мають офіційно підписати банки за участі Незалежної асоціації банків України та Асоціації українських банків 14 травня. Нові правила передбачають поетапне скорочення максимальних сум переказів між рахунками для окремих категорій бізнесу.

Йдеться насамперед про нових або неактивних підприємців, які відновлюють діяльність, а також про нові чи «сплячі» компанії. Водночас поняття «новий ФОП» може трактуватися банками по-різному. Згідно з постановою НБУ №65, до цієї категорії можуть відносити бізнес віком від шести до 12 місяців залежно від внутрішніх правил конкретної фінустанови.

Для таких клієнтів банки хочуть встановити два етапи лімітів. Перший має стартувати через три місяці після підписання меморандуму — у серпні 2026 року. Другий етап із жорсткішими обмеженнями очікується ще через пів року — у листопаді.

На першому етапі для нових та неактивних ФОПів планують встановити такі межі:

для ФОПів першої групи — до 600 тис. грн на місяць;

для другої та третьої груп — до 3 млн грн на місяць.

Із листопада ліміти хочуть зменшити:

для першої групи — до 400 тис. грн;

для другої та третьої груп — до 1 млн грн на місяць.

Таким чином, для підприємців другої та третьої груп максимальний обсяг переказів можуть скоротити одразу утричі.

Подібний підхід застосують і до юридичних осіб, які вважаються новими або неактивними. Для них на першому етапі планують обмеження до 5 млн грн на місяць, а з листопада — до 2 млн грн.

У банківському секторі пояснюють такі кроки боротьбою зі схемами мінімізації податків та використанням фіктивного бізнесу для сумнівних операцій. Водночас експерти не виключають, що під посилений фінмоніторинг можуть потрапити й звичайні підприємці або компанії.

Проєкт меморандуму також передбачає можливість збільшення ліміту за зверненням клієнта. Для цього бізнесу доведеться надати банку додаткові документи для перевірки. Однак строки розгляду таких запитів у документі не уточнюються.

Окремий блок змін стосується боротьби з шахрайством. Банки планують посилити цілодобовий моніторинг підозрілих операцій, зокрема в нічний час. Причиною називають зростання кількості випадків крадіжок коштів із рахунків та оформлення кредитів на постраждалих клієнтів.

Крім того, банки хочуть активніше обмінюватися інформацією про клієнтів, яких вважають ризиковими. Критерії «підозрілості» кожна фінустанова визначатиме самостійно відповідно до вимог Нацбанку. Це фактично дозволить банкам передавати дані про таких клієнтів між собою без створення окремого державного реєстру.

