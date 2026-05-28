У Раді пропонують зобов’язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші

У Верховній Раді з’явився новий законопроєкт, який передбачає радикальне посилення захисту клієнтів банків та інших фінансових установ від онлайн-шахрайства. Документ пропонує змінити чинний підхід до відповідальності за крадіжку коштів із рахунків і карток: у разі незаконного списання грошей саме банк має оперативно компенсувати збитки постраждалому клієнту

Про це пише Delo.ua із посиланням на законопроєкт №15274.

Ключова ідея ініціативи полягає у зміні принципу доведення вини. Якщо зараз у подібних випадках клієнтам часто доводиться самостійно доводити, що вони не передавали свої дані шахраям, то новий документ покладає цей обов’язок на фінансову установу. Тобто саме банк повинен буде довести, що користувач власними діями чи недбалістю сприяв витоку конфіденційної інформації.

Втім, експерти скептично оцінюють перспективи ухвалення цієї ініціативи. Вони звертають увагу на те, що законопроєкт підготував окремий народний депутат, а не уряд чи профільний парламентський комітет. Через це ймовірність швидкого проходження документа через Верховну Раду наразі залишається невисокою.

Які зміни пропонують для банків

Документ передбачає запровадження обов’язкового механізму дій для банків та інших фінустанов у випадках шахрайського списання коштів із рахунків громадян.

Зокрема, законопроєкт містить норму про обов’язкове та негайне повернення грошей клієнту. Якщо переказ або інша платіжна операція була проведена без дозволу власника рахунку або виконана неналежним чином, банк повинен буде відшкодувати людині всю суму втрат без затримок.

Також читайте: Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Для отримання компенсації клієнт має оперативно повідомити банк про інцидент та офіційно заявити, що не здійснював цю операцію й не давав згоди на її проведення.

Окремо в документі прописано вимогу щодо повного відновлення залишку коштів на рахунку. Після повернення грошей баланс має відповідати тому стану, в якому він перебував до моменту незаконного списання.

Також законопроєкт визначає межі відповідальності користувача. Якщо гроші були викрадені без фізичного використання банківської картки або без проходження електронної ідентифікації власника, клієнт не повинен нести фінансових втрат.

Відмовити у відшкодуванні або покласти відповідальність на клієнта банк зможе лише через суд. Для цього фінансова установа має довести, що власник рахунку навмисно або через власну бездіяльність передав стороннім особам PIN-код, паролі, одноразові коди підтвердження чи інші дані, які дозволили отримати доступ до рахунку.

Автори законопроєкту також зазначають, що впровадження запропонованих змін не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банки розширять фінансування оборонної галузі

Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок

ПриватБанк призначив топменеджера з цифрової трансформації