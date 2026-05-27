Рада провалила закон про оподаткування посилок

27.05.2026 20:30
Микола Деркач

Уряд не відмовляється від ідеї оподаткування міжнародних посилок, попри провал відповідного законопроєкту у Верховній Раді. У Міністерстві фінансів заявили, що це питання залишається частиною домовленостей України з Міжнародним валютним фондом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби Мінфіну.

У міністерстві наголосили, що оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень розглядають як важливе фінансово-економічне рішення. Там пояснюють, що йдеться про створення рівних умов для українського бізнесу, детінізацію економіки, додаткові надходження до бюджету та гармонізацію законодавства з нормами ЄС.

У Мінфіні також підтвердили, що це одна з умов програми співпраці з МВФ.

«Послідовне виконання домовленостей дозволяє нам зберігати довіру міжнародних партнерів і забезпечує міжнародне фінансування, зокрема бюджетну частину пакета підтримки USL від ЄС на 2026-2027 роки», — заявили у відомстві.

Після провалу голосування міністерство планує продовжити консультації з народними депутатами, профільними комітетами та бізнесом, щоб доопрацювати механізм та повернутися до реалізації ініціативи.

Сьогодні Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360 та відхилила поправки щодо оподаткування посилок. Також депутати не погодилися відправити документ на повторне друге читання.

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, тепер Кабміну доведеться реєструвати окремий законопроєкт.

Голосування відбулося на тлі старту роботи місії МВФ у Києві. Перегляд програми співпраці між Україною та фондом вважають одним із найскладніших, а оподаткування міжнародних посилок стало однією з ключових вимог.

