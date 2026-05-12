Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок

Пропозиція запровадження нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень (законопроєкти 15112–Д та 12360) набула широкого обговорення серед громадськості та бізнесу. Що насправді означає скасування пільги на посилки? Розбираємось у фактах, спростовуємо міфи

Про це йдеться у матеріалі Міністерства фінансів України.

Міф 1. Нові правила призведуть до затримок у доставці посилок та спричинять черги

Реальність: Процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою, як це і є зараз. Нова система IOSS передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами. Весь митний інструментарій, передбачений законопроєктом № 12360, спрямований на автоматизацію процесів, що виключає необхідність особистого контакту покупця з митницею або додаткових часових витрат на кордоні.

Міф 2. Нова система запровадить нове оподаткування на товари для потреб оборони

Реальність: Навпаки, законопроєкт №15112-Д передбачає розширення можливостей для підтримки Сил оборони.

Чинне законодавство звільняє від ПДВ лише безпілотні літальні апарати без озброєння. Законопроєкт №15112-Д розширює цю пільгу — слова «без озброєння» виключаються, тобто від ПДВ звільняються також озброєні БПЛА та їх частини. Це пряме посилення податкової підтримки сектору, а не його послаблення.

Щодо комплектуючих і спорядження, які військові замовляють особисто: законопроєкт запроваджує спеціальні правила оподаткування виключно для товарів, придбаних через маркетплейси в межах дистанційного продажу. При цьому ПДВ включатиметься в ціну товару ще на етапі покупки оператором платформи — жодних додаткових затримок на митниці для одержувача не виникатиме. Механізм спеціально розроблений так, щоб не навантажувати митницю і не уповільнювати доставку.

Таким чином, законопроєкт не лише не шкодить обороноздатності — він її зміцнює, знімаючи податкові обмеження на озброєні дронові системи, яких у чинному законодавстві не було.

Міф 3. Отримувачам доведеться самостійно розраховувати податки та заповнювати декларації

Реальність: Обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20 %) покладається на маркетплейс (електронний інтерфейс). Для громадянина процес буде звичним: податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки на платформі. Ця модель відповідає Директивам Ради ЄС та вже успішно функціонує в країнах Європейського Союзу, де маркетплейси виступають відповідальними агентами за розрахунки з бюджетом.

Міф 4. Оподаткуванню підлягатимуть усі відправлення, включно з подарунками від родичів з-за кордону

Реальність: Реформа чітко розмежовує комерційні операції та приватні некомерційні відправлення. Посилки категорії «від громадянина до громадянина» (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію. Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) — до 150 євро без сплати податків.

Міф 5. Зміна правил оподаткування негативно вплине на економічну активність

Реальність: Український підприємець завжди платив 20% ПДВ. Іноземні онлайн-продавці та імпортери— ні. Скасування пільги усуває дискримінаційні умови для національного виробника, і вперше за роки створює умови для чесної конкуренції. Це робочі місця, зростання ВВП, більші надходження до держбюджету для фінансування армії. Білий бізнес вже публічно підтримав реформу.

За оцінками експертів, потенційні зміни забезпечать надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти є критично важливим ресурсом для фінансування сектору безпеки та оборони в умовах воєнного стану.

Міф 6. Бізнес не встигне підготуватися

Реальність: Законодавством передбачено достатній перехідний період. Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року. Рішення про старт системи буде прийнято Урядом лише після підтвердження повної готовності ІТ-компоненту митних органів та відповідного програмного забезпечення маркетплейсів. Крім того, протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Міф 7. Удар по гаманцях

Насправді, це рішення є ударом по «тіні» та оптимізації податкових платежів. Сьогодні з 75 млн посилок щорічно реально оподатковується менше 1%.

Міф 8. Іноземні маркетплейси перестань продавати в Україну

Аналогічну модель ЄС впровадив ще у 2021 році і жоден великий маркетплейс з європейського ринку не пішов. Україна – це понад 30 мільйонів клієнтів. Схожий шлях вже це вже пройшли десятки інших ринків світу.

Міф 9. Це спричинить контрабанду

Навпаки, таке рішення є кроком для вирішення проблеми. Сьогодні комерційні партії штучно дроблять на дрібні «особисті» посилки до 150 євро, щоб уникнути податків. Це і є нелегальна схема, яку дозволяє чинна пільга. За новою моделлю схема перестає працювати.

Міф 10. Українські магазини піднімуть ціни

Реальність: Українські виробники та ритейл уже працюють зі сплатою всіх податків, тому реформа не створює для них нового навантаження. Вона лише прибирає податкову перевагу для частини іноземних маркетплейсів.

Жодний виробник, торгова мережа чи бізнес-асоціація не заявляли про необхідність підвищення цін через реформу. Досвід ЄС, який скасував аналогічну пільгу у 2021 році, також не показав масового зростання цін.

Запровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі є черговим кроком на шляху інтеграції України до єдиного європейського економічного простору та зміцнення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо, 6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д, а також ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360.

