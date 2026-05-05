Як отримати безоплатну податкову консультацію: інструкція

Кожен платник податків має право на індивідуальну податкову консультацію (ІПК). Це персональна «дорожня карта», яка допоможе вам правильно застосовувати норми закону саме у вашій ситуації

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Як можна отримати консультацію?

Обирайте формат, який зручний саме вам:

у паперовому вигляді (поштою);

в електронній формі (через Електронний кабінет

на електронну поштову скриньку.

Скільки часу чекати на відповідь?

Податкова надає письмову або електронну консультацію протягом 25 календарних днів після отримання вашого звернення. Це абсолютно безоплатно.

Примітка: Якщо питання вимагає додаткового вивчення, термін може бути продовжений ще на 15 днів, про що обов’язково буде повідомлено заздалегідь.

Як правильно оформити звернення, щоб отримати відповідь?

Ваш запит обов’язково має містити:

персональні дані: ПІБ (для громадян) або назва компанії (для юросіб);

податкову адресу, телефон та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

податковий номер: РНОКПП / паспорті дані (для громадян) або ЄДРПОУ (для юросіб);

суть питання: детальний опис наведених фактичних обставини;

підпис: звичайний підпис (для паперових листів) або КЕП/ЕЦП (для електронних звернень);

дату звернення.

Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням.

Нагадаємо, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби — це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона. Ви надсилаєте інформацію через сервіс, після чого вона автоматично потрапляє до податкової служби відповідного регіону. Отримані дані аналізують та можуть використати під час організації перевірки конкретного бізнесу.

