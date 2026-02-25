close-btn
Рада скасувала обов’язкові акти виконаних робіт для бізнесу

25.02.2026 13:40
Ольга Деркач

Компанії та ФОПи (фізичні особи — підприємці) в Україні можуть отримати простіший спосіб підтвердження наданих послуг без актів виконаних робіт. Верховна Рада підтримала законопроєкт №14023, який дозволяє сторонам договору за взаємною згодою фіксувати факт надання послуг інвойсом, підписаним виконавцем. Документ визнаватиметься первинним для бухгалтерського та податкового обліку

Фото: freepik.com

Ініціатива спрямована на зменшення бюрократії для бізнесу та наближення українських правил до міжнародної практики, де базовим документом для підтвердження наданих послуг зазвичай є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт.

«Ми послідовно зменшуємо регуляторний тиск на бізнес і прибираємо норми, які не створюють цінності, але забирають час і ресурси. Скасування обов’язковості актів виконаних робіт — це про довіру до підприємців і про сучасну модель економіки, де держава не нав’язує зайві форми, а створює умови для розвитку. Бізнес має працювати, масштабуватися й експортувати, а не витрачати години на обслуговування бюрократії», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що змінюється

Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, натомість надає бізнесу право вибору:

  • акти виконаних робіт стають необов’язковими;
  • сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;
  • у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

Цікаве по темі: В Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП

У пресрелізі зазначають, що практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу й створює адміністративне навантаження: на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника та до 13% часу бухгалтера. У великих компаніях до процесу можуть залучати до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200–300 грн.

За наведеними оцінками, щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 000 грн на одне підприємство, а скасування обов’язковості АВР може заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.

Очікується, що зміни також синхронізують документообіг у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності, спростять роботу компаній з іноземними партнерами та зменшать бар’єри для експорту послуг. У пресрелізі підкреслюють, що це ще один крок у напрямі дерегуляції та зменшення бюрократії в умовах воєнного стану.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як український бізнес переживає війну — Опендатабот

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот

Джерело: Мінекономіки.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
