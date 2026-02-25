Рада скасувала обов’язкові акти виконаних робіт для бізнесу

Компанії та ФОПи (фізичні особи — підприємці) в Україні можуть отримати простіший спосіб підтвердження наданих послуг без актів виконаних робіт. Верховна Рада підтримала законопроєкт №14023, який дозволяє сторонам договору за взаємною згодою фіксувати факт надання послуг інвойсом, підписаним виконавцем. Документ визнаватиметься первинним для бухгалтерського та податкового обліку

Ініціатива спрямована на зменшення бюрократії для бізнесу та наближення українських правил до міжнародної практики, де базовим документом для підтвердження наданих послуг зазвичай є рахунок-фактура (інвойс), а не окремий акт.

«Ми послідовно зменшуємо регуляторний тиск на бізнес і прибираємо норми, які не створюють цінності, але забирають час і ресурси. Скасування обов’язковості актів виконаних робіт — це про довіру до підприємців і про сучасну модель економіки, де держава не нав’язує зайві форми, а створює умови для розвитку. Бізнес має працювати, масштабуватися й експортувати, а не витрачати години на обслуговування бюрократії», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що змінюється

Закон не скасовує первинні документи та не знімає контроль, натомість надає бізнесу право вибору:

акти виконаних робіт стають необов’язковими;

сторони можуть і надалі працювати з актами, якщо вважають це за доцільне;

у разі домовленості між сторонами інвойс, підписаний виконавцем, може використовуватися замість АВР.

У пресрелізі зазначають, що практика обов’язкових актів виконаних робіт є спадком пострадянської моделі документообігу й створює адміністративне навантаження: на управління АВР витрачається до 5% робочого часу керівника та до 13% часу бухгалтера. У великих компаніях до процесу можуть залучати до 15 працівників, а підготовка та підписання одного акту в середньому коштує 200–300 грн.

За наведеними оцінками, щомісячні витрати бізнесу на обіг «зайвих документів» сягають близько 4 000 грн на одне підприємство, а скасування обов’язковості АВР може заощадити до 20 млрд грн щороку для українського бізнесу.

Очікується, що зміни також синхронізують документообіг у внутрішній та зовнішньоекономічній діяльності, спростять роботу компаній з іноземними партнерами та зменшать бар’єри для експорту послуг. У пресрелізі підкреслюють, що це ще один крок у напрямі дерегуляції та зменшення бюрократії в умовах воєнного стану.

Джерело: Мінекономіки.