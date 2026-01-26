Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

У 2025 році в Україні зареєстрували майже 29 тис. компаній, а найбільше відкриттів припало на друге півріччя. Водночас у IV кварталі різко зросла кількість закриттів

2025 рік для українського бізнесу став роком адаптації та переоцінки стійкості. Команда YC.Market дослідила як змінювалася динаміка ведення підприємництва компаніями — скільки компаній зареєстровано і припинило діяльність упродовж року, де географічно концентрувалась їх активність та які сфери економіки виявилися найактивнішими.

Динаміка реєстрації нових компаній у 2025 році

У 2025 році в Україні спостерігалося послідовне пожвавлення реєстрацій нового бізнесу: після відносно стриманого старту року в I кварталі (6 572 реєстрацій) показники зростали упродовж двох наступних — до 7 183 у II кварталі та пікових 7 596 у III кварталі. У IV кварталі темп практично стабілізувався на рівні попереднього періоду. Загалом за рік було зареєстровано 28 913 компаній, причому понад половину реєстрацій припало на друге півріччя, що підкреслює тренд на поступове зміцнення підприємницької активності протягом 2025 року.

Порівняння 2025 року з останнім перед початком повномасштабного вторгнення 2021-м показує, що темпи реєстрацій бізнесу в Україні залишаються суттєво нижчими за “довоєнний” рівень в усіх кварталах, але структура року виглядає більш “вирівняною” та стабільною. Якщо у 2021-му квартальні значення трималися близько 9,9–10,4 тис. реєстрацій, то у 2025-му — на рівні 6,6–7,6 тис., тобто дефіцит становить приблизно чверть – третину від обсягу 2021 року. У порівнянні з 2024 роком 2025-й демонструє помітне прискорення темпів реєстрацій компаній, причому зростання стає дедалі виразнішим упродовж року. Після майже рівного старту в I кварталі (незначне зниження на 1,9%) уже з II кварталу 2025 року ринок переходить у фазу впевненого приросту: +11,8% у II кварталі та +14,5% у III кварталі. Найсильніший розрив формується наприкінці року — IV квартал 2025-го перевищує IV квартал 2024-го майже на чверть (+24,6%).

Читайте також: Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Динаміка припинення діяльності компаній у 2025 році

У 2025 році в Україні спостерігалося послідовне зростання кількості компаній, що припинили діяльність: від 621 припинення у I кварталі до 696 у II кварталі та 742 у III кварталі, а пікове значення припало на IV квартал — 812 компаній. Загалом за рік припинилась 2 871 компанія, причому найбільша частка припала на другу половину року.

Порівняння квартальних показників припинень компаній у 2021 та 2025 роках демонструє нижчий рівень припинення діяльності у 2025-му в кожному з кварталів. У I кварталі кількість припинень скоротилася з на 48 %, у II кварталі — на 39 %, у III кварталі — на 43 %, а у IV кварталі — на 47 %. Тобто незалежно від сезону 2025 рік відрізняється майже вдвічі меншою кількістю припинень порівняно з 2021-м, що вказує на значно нижчу інтенсивність “виходу” бізнесу з ринку, ніж у «довоєнному» 2021 році.

Порівняння 2024 і 2025 років показує, що упродовж більшої частини року кількість припинених компаній у 2025-му була нижчою або майже на рівні попереднього року, але наприкінці року стався виразний стрибок. У I кварталі припинення зменшилися на 5,8%, у II кварталі — на 17,8%, у III кварталі різниця була мінімальною на 2,5%. Водночас IV квартал 2025 року змінив картину, адже саме у ньому кількість припинених компаній зросла на 37,6% в порівнянні з тим же кварталом попереднього року.

Читайте популярне: Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

Регіональний розподіл

Для аналізу ми дослідили скільки нових компаній було зареєстровано та скільки компаній припинили свою діяльність у різних регіонах України в період з 01.01.2025 р. до 31.12.2025 р.

У 2025 році найбільше нових компаній зареєстрували у регіонах із високою діловою активністю та концентрацією бізнесу: беззаперечним лідером став Київ (10 401). Далі йдуть Львівська область (2 504), Дніпропетровська (2 320), Київська область (1 912) та Одеська (1 869) — саме ці території формують основний «центр тяжіння» для запуску нових бізнесів. Натомість найнижчі показники реєстрацій фіксуються у Херсонській області (80), а також у Чернігівській (261), Сумській (287), Чернівецькій (366) та Кіровоградській (407) областях.

Своєю чергою, у 2025 році найбільше компаній припинили діяльність у Києві (373), Дніпропетровській (332), Львівській (244), Запорізькій (153) та Полтавській (152) областях. Натомість найменше припинень зафіксовано у Херсонській області (19), Донецькій (34), Житомирській (46), Тернопільській (52), Кіровоградській (54) та Рівненській (58) областях.

Секторальний розподіл зареєстрованих компаній

За підсумками 2025 року топ 5 секторів за кількістю новозареєстрованих компаній: оптова торгівля — 3 563 компанії, інформаційні технології — 3 163, операції з нерухомістю — 2 664, транспорт і логістика — 2 274 та будівництво — 2 180.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО