Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

31 грудня 2025 року стартує перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях

Зазначається, що ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.

«Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території», — зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Житловий ваучер можна використати для:

придбання житла;

інвестування у будівництва;

сплати першого внеску за іпотечним кредитом;

погашення іпотеки.

Подати заявку наразі може внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у єВідновленні.

Термін дії ваучера — 5 років з моменту отримання. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплати та реалізації ваучерів буде визначений Міністерством розвитку громад та територій України найближчим часом.

«Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», — наголосила Очільниця Уряду.

