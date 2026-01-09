Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

У 2025 році надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сягнули 662,7 млрд грн. Це на 113,9 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Річне зростання становило 20,8%, що може свідчити про поступове зміцнення фінансової бази системи соціального страхування та відновлення економічної активності

Про це повідомила Державна податкова служба України у своєму пресрелізі.

Що означає зростання надходжень ЄСВ

Динаміка надходжень ЄСВ у 2025 році може вказувати на кілька ключових тенденцій:

підвищення рівня офіційної зайнятості;

зростання фонду оплати праці;

відновлення економічної активності.

ЄСВ залишається основним джерелом фінансування пенсій, лікарняних, допомоги з безробіття та інших соціальних виплат. Тому збільшення надходжень розглядається як важливий фактор стабільності соціальної системи та виконання державою соціальних зобов’язань.

Цікаве по темі: Кому та коли чекати на перевірку від податкової у 2026 році

Скільки ЄСВ потрібно сплатити у 2026 році

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік», на 2026 рік встановлено такі параметри бази нарахування ЄСВ:

мінімальний платіж: мінімальна база — 8 647 грн (мінімальна заробітна плата). Мінімальний внесок — 1 902,34 грн (8 647 грн × 22%);

максимальний платіж: максимальна база — 172 940 грн (20 мінімальних зарплат). Максимальний внесок — 38 046,80 грн (172 940 грн × 22%).

Чому це важливо

ЄСВ напряму впливає на стійкість пенсійної та соціальної системи. Вища сплата внеску означає більші можливості для держави забезпечувати соціальні виплати, а також стабільніше фінансування Пенсійного фонду й фондів соціального страхування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати

В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот