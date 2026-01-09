close-btn
PaySpaceMagazine

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

09.01.2026 15:40
Ольга Деркач

У 2025 році надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сягнули 662,7 млрд грн. Це на 113,9 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Річне зростання становило 20,8%, що може свідчити про поступове зміцнення фінансової бази системи соціального страхування та відновлення економічної активності

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила Державна податкова служба України у своєму пресрелізі.

Що означає зростання надходжень ЄСВ

Динаміка надходжень ЄСВ у 2025 році може вказувати на кілька ключових тенденцій:

  • підвищення рівня офіційної зайнятості;
  • зростання фонду оплати праці;
  • відновлення економічної активності.

ЄСВ залишається основним джерелом фінансування пенсій, лікарняних, допомоги з безробіття та інших соціальних виплат. Тому збільшення надходжень розглядається як важливий фактор стабільності соціальної системи та виконання державою соціальних зобов’язань.

Цікаве по темі: Кому та коли чекати на перевірку від податкової у 2026 році

Скільки ЄСВ потрібно сплатити у 2026 році

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2026 рік», на 2026 рік встановлено такі параметри бази нарахування ЄСВ:

  • мінімальний платіж: мінімальна база — 8 647 грн (мінімальна заробітна плата). Мінімальний внесок — 1 902,34 грн (8 647 грн × 22%);
  • максимальний платіж: максимальна база — 172 940 грн (20 мінімальних зарплат). Максимальний внесок — 38 046,80 грн (172 940 грн × 22%).

Чому це важливо

ЄСВ напряму впливає на стійкість пенсійної та соціальної системи. Вища сплата внеску означає більші можливості для держави забезпечувати соціальні виплати, а також стабільніше фінансування Пенсійного фонду й фондів соціального страхування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати

В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

Рубрики: ГрошіСвітНовиниПодаткова
google news
Новини по темі
Кому та коли чекати на перевірку від податкової у 2026 році 06.01.2026

Кому та коли чекати на перевірку від податкової у 2026 році
Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати 02.01.2026

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати
Останні дні для сплати податків та подачі звітів — опубліковано попередження ДПСУ 30.12.2025

Останні дні для сплати податків та подачі звітів — опубліковано попередження ДПСУ
В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень 29.12.2025

В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень
Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 році 29.12.2025

Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 році
Як приєднатися до Клубу білого бізнесу 25.12.2025

Як приєднатися до Клубу білого бізнесу
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

 Сьогодні  18:20

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

 Сьогодні  17:00

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

 Сьогодні  15:40

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

 Сьогодні  13:00

5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

 Сьогодні  11:40

Майнер 8 років накопичував Біткоїн і не продав жодного разу

 Сьогодні  10:20

Аналітик прогнозує «масштабну фінансову депресію» у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.