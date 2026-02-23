ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова

З початку 2026 року ФОПи та особи, які провадять незалежну діяльність, повинні подавати Податковий розрахунок (об’єднану звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ) щокварталу (з розбивкою даних по місяцях кварталу)

Про це повідомили в Державна податкова служба України.

Зазначається, що граничний термін – 40 календарних днів після завершення кварталу.

Інші податкові агенти (юридичні особи) продовжують звітувати щомісяця (протягом 20 днів після завершення місяця).

Для підприємців та самозайнятих осіб граничний термін подання звіту за І квартал 2026 року – 11 травня 2026 року.

Повідомлення із нагадуванням про граничні терміни, які надійшли платникам в Електронний кабінет, були сформовані системою автоматично для форми звітності за місяць. Наразі розроблення нормативних документів щодо затвердження квартальної форми Податкового розрахунку триває.

Читайте також: Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

Отже, на сьогодні для ФОПів та осіб, які провадять незалежну діяльність, обов’язок подання Податкового розрахунку за місячний термін вже відсутній.

Втім, ДПС наголошує, що вже подана місячна звітність опрацьована та завантажена до інформаційних систем.

Раніше ми також писали, що депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.

Йдеться про законопроєкт №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». Документ пропонує модель, за якою домогосподарство зможе вести економічну діяльність без реєстрації ФОП, якщо виконає три умови: подасть річну податкову декларацію домогосподарства, працюватиме виключно силами його членів, а річний дохід від такої діяльності не перевищуватиме ₴8 млн.

