Гетманцев закликав не штрафувати ФОПи 1-ї групи за відсутність терміналів

22.11.2025 13:00
Ольга Деркач

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, звернувся до Кабінету Міністрів України із закликом відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи до завершення війни

Фото: motionarray.com, youtube.com

Про це він повідомив у Telegram.

Він нагадав, що обов’язок встановлення платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи передбачено з 1 січня 2026 року.

«Але давайте чесно: ФОП 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про «дроблення бізнесу». Це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності без найма працівників», — зазначає Гетманцев.

За його словами, на фоні війни та економічної нестабільності саме ці люди працюють «на виживання». І додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів — це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детінізації.

Тому обов’язковість терміналів і штраф від 8,5 до 17 тис грн для ФОП 1-ї групи виглядає нелогічним і суперечливим у війну.

Читайте також: Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Нардеп наголосив, що ФОПи 1-ї групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО.

Підтримка мікробізнесу зараз — це підтримка економічного фронту. Не варто створювати бар’єри там, де їх ніколи не було.

«Переконаний, до кінця війни рішення про доцільність встановлення платіжного терміналу підприємці можуть прийняти самостійно», — додав Данило Гетманцев.

Раніше ми також писали, що за словами Данила Гетманцева, у січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

